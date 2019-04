Surpriză de proporții! Antena 1 a făcut anunțul despre viitorul lui Ștefan Bănică Jr: „Din 21 aprilie..”

Surpriză de proporții pentru Ștefan Bănică Jr, juratul show-ului „X-factor”. Antena 1 a făcut anunțul în urmă cu puțin timp despre viitorul artistului.

Ștefan Bănică revine pe micul ecran, într-un serial de televiziune, după o pauză de 14 ani. Serialul de comedie „Liber ca pasărea cerului”, cu Ștefan Bănică și Marius Florea Vizante în rolurile principale, va avea premiera duminică, 21 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1.

Liber ca pasărea cerului este o savuroasă comedie de situații care spune povestea a doi prieteni din copilărie, Ducu și Orlando, care se reîntâlnesc acum, la 40 de ani, când fiecare dintre ei trece printr-o criză. Atât pentru Orlando (Ștefan Bănică), un pierde-vară pentru care viața este o nesfârşită aventură, cât și pentru Ducu (Marius Florea Vizante), un meteorolog timid și ușor aiurit care își pierde serviciul, casa, mașina și e pe cale să divorțeze, libertatea pare să aibă sensuri diferite.

Ducu și Orlando sunt cei mai buni prieteni din copilărie. Au făcut școala și liceul împreună, însă viața i-a despărțit. Fiecare a luat-o într-o altă direcție și nu au mai știut unul de altul. Se întâlnesc acum, după 20 de ani, și pare că nimic nu s-a schimbat. Au aceleași glume, aceleași obsesii amuzante și frici de necontrolat, aceeași dulce inconștiență de adolescenți, aceeași perspectivă, complet opusă asupra vieții și micilor lucruri care contează. Însă fericita reîntâlnire vine într-un moment de încercări pentru fiecare dintre ei.

Acum sunt doi adulți care vor să se lămurească ce au făcut cu viața lor și încotro vor să o apuce. Și sunt convinși că vor depăși mai ușor obstacolele care le ies în cale dacă se ajută unul pe celălalt.

“Am filmat anul trecut timp de o lună si jumătate, aproape zi de zi, în plină vară, în mai multe locații. A fost un ritm de lucru alert. M-am înțeles excelent cu Vizante, ne-am distrat copios, am construit si anumite scene împreună, care nu existau în scenariul inițial. M-am înțeles bine cu întreaga echipă, căreia îi mulțumesc pentru răbdare. Iar personajele care apar permanent, interpretate de Jojo – Cătălina Grama, Andreea Samson, Adrian Anghel, Alma Costin și Laila Abdel Hafiz, colorează extrem de bine serialul.

Liber ca pasărea cerului e un gen de poveste care nu s-a mai făcut până acum în serialele românești. Nouă ne-a plăcut foarte mult această experiență. Sper ca telespectatorilor să le placă acest serial și să îndrăgească personajele”, spune Ștefan Bănică.

“Liber ca pasărea cerului a fost o propunere interesantă pe care, deși am încercat, mi-a fost foarte greu s-o refuz. Și mă bucur că nu am făcut-o. Am muncit mult, ne-am zbătut mult și cred că a ieșit un serial care va plăcea multora. Sunt sigur că oamenii se vor recunoaște în toate situațiile și întorsăturile din filmul acesta. Se vor recunoaște inclusiv în șmecheriile pe care va încerca să le facă personajul Orlando, pe care-l joacă Ștefan. De asemenea, mă bucur pentru că am ajuns să îl cunosc mai bine pe Ștefan și să colaborăm extraordinar. E unul dintre cei mai buni profesioniști pe care i-am întâlnit vreodată și un prieten de nădejde. Nu poate să iasă de aici decât un serial mișto”, spune Marius Florea Vizante.