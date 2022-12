Surpriză în showbiz-ul internațional! A devenit tată pentru a șasea oară

P. Diddy a devenit tată pentru a șasea oară. Rapper-ul a făcut anunțul surpriză în cadrul unei postări pe Twitter. Mesajul emoționant transmis de acesta.

Sean John Combs, pe numele lui real, a devenit tată, din nou! Rapper-ul a anunțat venirea noului membru al familiei, o fetiță pe nume Love Sean Combs. Starul american a făcut anunțul sâmbătă, 10 decembrie, în cadrul unei postări pe Twitter. Nimeni nu a știut de acest lucru, mai ales că, până la momentul anunțului, P. Diddy nu a declarat nimic despre vreo relație amoroasă sau despre faptul că așteaptă încă un copil, relatează irishmirror.ro.

Nici acum nu a făcut publică identitatea femeii care i-a dăruit fetiță. Rapper-ul mai are cinci copii cu femei diferite.

„Sunt atât de binecuvântat să-mi primesc pe lume fetița mea, Love Sean Combs. Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie și cu mine te iubim atât de mult!! Dumnezeu este cel mai Bun!”, a scris P.Diddy pe Twitter.

P. Diddy: „Mă băgam singur în mormânt”

Starul a declarat, în trecut, faptul că a fost distrus de moartea fostei sale partenere, Kim Portern, care a pierdut lupta cu viața în 2018, la vârsta de 47 de ani, din cauza unei boli crunte. Copiii i-au fost alături și susține că fără ei, nu ar fi putut trece atât de ușor peste această durere.

„Pentru mine, viața mea s-a îmbunătățit pentru că mă băgam singur în mormânt și nu petreceam destul timp cu familia mea și cu mine. A fost o binecuvântare.

Am pierdut mama copiilor mei și în acea perioadă eu și copiii mei am fost izolați împreună. M-a ajutat să compensez pentru toți acei ani în care eram în turnee și să mă apropii de familia mea. A fost o binecuvântare pentru mine, dar chiar am folosit timpul pentru a deveni un tată mai bun și o persoană mai bună”, a transmis rapper-ul.