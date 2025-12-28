Surpriză la Târgul de Crăciun din Piața Constituției! Cât a costat o porție de pomana porcului în ultima zi de weekend din 2025

Capitala este încă învăluită în spiritul sărbătorilor de iarnă, chiar dacă în aceste zile porțile celor mai importante târguri de Crăciun se vor închide. Cât a ajuns să coste o porție de pomana porcului la târgul in Piața Constituției?

Milioane de turiști români și străini au vizitat anul acesta târgurile de Crăciun din București – care urmează să se închidă în aceste zile. Singurul târg de Crăciun din Capitală care va rămâne deschis până după revelion este cel din Piața Alba Iulia, sector 3. Aici va avea loc singurul revelion public, spectacol cu artificii, lasere și artiști renumiți.

Cât costă o porție de pomana porcului la târgul de Crăciun din Constituției

Târgul de Crăciun din Piața Constituției se va închide duminică, 28 decembrie, la ora 22:00, după o perioadă agitată și plină de vizitatori. Pe ultima sută de metri, la corturile cu mâncare încă sunt cozi interminabile, iar comercianții nu lasă deloc la preț.

Pentru cei care vor să se bucure de ultimele ore petrecute aici, trebuie să știe că un pahar de vin fiert costă 15 lei, iar ciocolata caldă costă 17 lei. O porție de pomana porcului costă 20 de lei, iar cei care preferă fasolea cu ciolan plătesc pentru o porție 40 de lei. La capitolul dulciuri, o porție de kurtoskolacs costă 40 de lei.

Târgul de Crăciun West Side Christmas Market, din Drumul Taberei, va rămâne deschis și în ziua de duminică, 28 decembrie. Ultima zi a târgului Opera Christmas Market este tot duminică, la ora 21:00. Un alt târg organizat de Primăria Capitalei, Bucharest Downtown Christmas Market rămâne deschis, de asemenea, până pe 28 decembrie. Crăciunul Nordului, de la Romexpo, și Băneasa Christmas World, Sectorul 1, pot fi vizitate până pe 4 ianuarie.

