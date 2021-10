Surprize, surprize! Andreea Marin este însărcinată? Imaginile cu burtica ”zânei” în toată splendoarea

Surprizele se țin lanț pentru Andreea Marin. Pe plan profesional lucrurile par să prindă contur, iar visul de a avea propia afacerea a devenit realitatea. Cu o ușoară burtică la vedere a apărut Andreea Marin la o lansare recentă din cadrul Creative Hub Voice & Visibility, gazda evenimetnului și-a pus pe gânduri invitații și a atras toate privirile către…burtică.

Andreea Marin este gravidă?

Îmbrăcată într-o ținută albă, cu pantaloni albi și sacou în aceeași paletă cromatică, Andreea Marin a atras toate privirile asupra abdomenului ușor proeminet. Andreea Marin a fost gazda unui eveniment din cadrul Creative Hub Voice & Visibility, afacerea pe care zâna a demarat-o în urma cu ceva timp.

Internauții nu au putut trece cu vederea burtica zânei. Așa cum a declarat chiar ea, Andreea Marin nu spune nu unei noi sarcini, mai ales acum când consideră că și-a găsit liniște alături de Adrian Brâncoveanu.

”Avem aproape 4 ani de când suntem împreună. Alături de el am învățat să țin pentru mine anumite aspecte ale vieții. El este un om discret, nu își dorește să apară în public. Are și o altă meserie, este diplomat iar asta m-a ajutat în dorința mea de a fi discretă. Am învățat ce înseamnă un alt gen de dragoste de la el.

Nu am mai trăit acest gen de dragoste, e altceva, el e altfel. Am învățat să respectăm limitele celuilalt. Ne dorim un copil, dar nu depinde doar de noi. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea și un copil. Și Violeta își dorește mult asta, sunt convinsă.

Vrem să rezistăm împreună și ținem la timpul nostru, este necesară prezența celuilalt. Îmi place când viața îmi aduce ceva nou. Cu riscul de a trăi pe termen lung și nefericiți într-o relație, nu este alegerea mea. Nici vecinul, nici colegul nu trăiesc în papucii mei. ”, a declarat Andreea Marin în urmă cu ceva timp.

