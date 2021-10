Destăinuirile Andreei Marin. A vorbit, cu lacrimi în ochi, despre mama ei: ”Tot ce am creat mai prețios...”

Andreea Marin a făcut o serie de dezvăluiri, cu ochii-n lacrimi, despre mama ei. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, prezentatoarea TV s-a sensibilizat și a vorbit despre una dintre cele mai importante persoane din viața ei.

În cadrul unui interviu, Andreea Marin a făcut dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre moartea mamei sale. Aceasta a vorbit despre modul în care a reușit să treacă peste pierderea suferită. Prezentatoarea de televiziune și mama ei au fost extrem de apropiate.

”Tot ce am creat mai prețios este dedicat mamei mele și după ce am născut fiicei mele. Noi suntem Violete din mamă în fiică și nu am moștenit doar numele una de la alta, ci și sensibilitatea. Suntem foarte legate și mama mea care este acolo sus printre stele e lângă noi mereu”, a mărturisit Andreea Marin.

Mama Andreei Marin s-a stins din viață când prezentatoarea TV avea doar nouă ani: ”Când mă gândesc la mama mea îmi amintesc mâna ei pe fruntea mea și momentul în care mi-a spus că oricât de necăjita aș fi în viață să nu pun asta pe umerii altor persoane. Motiv pentru care atunci când eram pe ecranul televizorului și zâmbeam și le aduceam bucurii oamenilor de acasă, nu se citea pe chipul meu un necaz, atunci îmi aduceam aminte ce îmi spunea mama. Pe mama am pierdut-o când aveam 9 ani de viață, dar nu o să uit niciodată vorbele spuse de ea. Sunt cuvinte care te impacteaza într-un mod special”.

