Survivor România 2022, episodul 11 | Urmăriți LIVE VIDEO ediția din 7 februarie a show-ului de la Pro TV. Disensiuni în tabăra Faimoșilor

Survivor România 2022, episodul 11 | Urmăriți LIVE VIDEO ediția din 7 februarie a show-ului de la Pro TV, care va începe, în această seară, la ora 20:30.

Telespectatorii vor avea ocazia să îi urmărească atât pe Faimoși, cât și pe Războinici într-un cadru sălbatic, în Republica Dominicană. Aceștia vor fi nevoiți să demonstreze că sunt puternici și să treacă peste încercările grele din competiție.

În emisiunea din această seara se vor face nominalizări. După jocul de imunitate, concurenții vor avea un nou traseu greu de parcurs, dar atât Războinicii, cât și Faimoșii dau totul pe teren pentru a câștiga puncte importante.

Angela Forero a fost eliminată de la Survivor România 2022

Angela Forero Diaz, din echipa Războinicilor, a fost eliminată de la Survivor România 2022. „Pentru tine, Survivor se termină în această seară pe considerente medicale”, a spus prezentatorul Daniel Pavel, la consiliul de urgență.

Este prima eliminare în tabăra Războinicilor, într-un consiliu. Echipa albastră a rămas cu 10 membri.

Angela Forero suferit o accidentare, iar recuperarea ei este de durată și necesită îngrijiri medicale specifice. Prin urmare, Războinica va pleca de pe insulă.

„Pentru mine… acuma, deja mă consider o supraviețuitoare, din cauză că tot cu o leziune, cu durere, am stat la aceleași condiții ca toți. Îmi pare foarte rău că din cauza unei accidentări trebuie să plec. Nu aș fi vrut. Aș fi vrut să lupt. Din păcate am avut prea puțin timp la dispoziție să îmi demonstrez mie și colegilor mei că chiar pot și am puterea fizică și mentală. Dar accidentele se întâmplă. Să aveți mare grijă, sănătatea este cea mai importantă. Mi-a plăcut foarte mult să fac parte din echipa asta”, a spus Angela cu lacrimi în ochi.

Sursa foto: Facebook, Captura video