Sylvia, probleme grave de sănătate! Cu ce s-a confruntat fosta parteneră a lui Andrei Ștefănescu: „Am fost într-o semi-comă”

După ce o perioadă a lipsit din mediul online și a îngrijorat pe toată lumea, Sylvia a făcut lumină. Artista a ieșit din umbră și a povestit ce s-a întâmplat cu ea. Se pare că aceasta s-a confruntat cu grave probleme de sănătate și abia acum s-a repus pe picioare. Prin ce a trecut vedeta?

Sylvia nu a avut parte de o perioadă prea bună în viața ei. Iar ultimele zile ale anului trecut au pus-o la pământ. Se pare că aceasta s-a confruntat cu unele probleme de sănătate. Mai exact, artista a avut de luptat cu o gripă destul de grea. Aceasta a fost țintuită la pat zile bune și a crezut că nu va scăpa cu bine.

Din fericire, Sylvia a reușit să scape de probleme de sănătate, însă toată această perioadă grea a făcut-o să se gândească mai mult la ea și la sănătatea ei. Așa că acum a început să ducă un stil de viață mai sănătos și este mult mai atentă la nevoile corpului ei.

„Anul trecut a fost un an mai dificil pentru mine, primele două luni ale acestui an mi le-am rezervat să mă ocup de propria sănătate, pentru că fix în ultimele zile din an am avut o gripă super oribilă, nu am mai trăit niciodată în viață mea așa ceva, aia a fost cireașa de pe tort, m-a dat peste cap.

Am avut febra, frisoane, dureri de cap, două zile am fost într-un fel de semi-comă, nu mă puteam ridică din pat efectiv. Acum, de o lună și ceva m-am apucat să țin post intermitent, ceea ce mi-a făcut foarte bine”, a declarat Sylvia, potrivit antenastars.ro.

„M-a dat lumea dispărută”

Pentru că s-a confruntat cu unele probleme în viața personală, Sylvia a decis să ia o pauză de la activitatea din mediul online. Aceasta a fost absentă de pe rețelele sociale, iar fanii s-au îngrijorat. Însă, vedeta a simțit că are nevoie de o pauză și de timp pentru ea. S-a concentrat asupra problemelor personale și asta va face și pe viitor. Artista își va relua și activitatea din mediul online, însă această latură nu reprezintă o prioritate pentru ea.

„M-a dat lumea dispărută de tot, nu am mai postat nimic de multe luni și lumea nu știe ce s-a întâmplat cu mine. Eu am avantajul că sunt un om care nu câștigă bani din social media, nu este job-ul meu. Îmi permit să iau o pauză de la social media când simt nevoia.

Am avut alte priorități și nu am avut timp și disponibilitate sau energie să mă gândesc că ar trebui să postez pe social media. Viața mea a continuat, am avut concerte în perioada asta, am ieșit cu prietenii, dar nu am mai stat pe social media”, a mai spus Sylvia.

