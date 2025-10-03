Acasă » Știri » TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

De: Anca Chihaie 03/10/2025 | 08:16
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Luna octombrie se anunță una promițătoare pentru anumiți nativi, dar și cu multe greutăți pentru alții. Iată zodiile și zilele cu noroc sau provocări în octombrie 2025: ce spun astrele!

Această lună de toamnă va fi plină de evenimente pe toate planurile, iar tranzitele astrale vor aduce atât momente de dezvoltare și bucurii, cât și perioade mai grele, care pot pune la încercare răbdarea și rezistența. Astrele indică pentru fiecare semn zodiacal o zi cu potențial mare de succes, dar și o zi mai dificilă, când energia poate fi mai slăbită sau pot apărea evenimente neprevăzute.

Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025

Aceste zile nu sunt reguli absolute, ci mai degrabă sugestii care pot ajuta fiecare persoană să înțeleagă mai bine ritmul lunii și să se pregătească mai bine pentru ce urmează.

Berbec

Pentru nativii semnului Berbec, începutul lunii aduce dinamism și șanse de a-și afirma potențialul. Ziua de 1 octombrie este considerată cea mai norocoasă, deschizând oportunități surprinzătoare în viața personală și profesională. Totuși, pe 4 octombrie energia se poate reduce, iar există riscul de neînțelegeri sau blocaje mici.

Suma este uriașă! Cât plătesc lunar Radu Vâlcan și Adela Popescu pentru școala privată a celor 3 copii
Suma este uriașă! Cât plătesc lunar Radu Vâlcan și Adela Popescu pentru școala...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Taur

Taurii au nevoie de stabilitate, iar octombrie le aduce câteva momente de echilibru. Ziua de 3 octombrie poate aduce rezultate concrete, iar proiectele care au fost începute mai devreme se pot finaliza. În schimb, pe 5 octombrie există riscul unor întârzieri sau amânări.

Gemeni

Pentru Gemeni, luna este plină de momente intense legate de comunicare. Ziua de 8 octombrie poate fi foarte norocoasă, aducând soluții rapide și întâlniri inspiratoare. Totuși, pe 9 octombrie pot apărea tensiuni sau neînțelegeri cu cei din jur, întrucât acestea pot încetini progresul.

Rac

Racii găsesc sprijin în familie și în viața emoțională. Ziua de 11 octombrie aduce stabilitate și bucurie, fiind o zi binevenită pentru rezolvarea unor situații vechi. În schimb, pe 12 octombrie sensibilitatea este mai mare, iar pot apărea dificultăți în comunicare.

Leu

Leii trec printr-o perioadă de afirmare personală. Ziua de 13 octombrie este cea mai promițătoare, oferind oportunități de a-și face cunoscutpotențialul. În schimb, pe 14 octombrie pot apărea situații tensionate, mai ales în relațiile cu autoritățile sau cu persoanele care au un rol dominant.

Fecioară

Pentru Fecioare, luna octombrie aduce o energie de reechilibrare. Ziua de 16 octombrie poate fi plină de satisfacții și confirmări, dar 17 octombrie aduce oboseală și dorința de a se retrage.

Balanță

Balanțele resimt cu intensitate influențele astrale, mai ales că luna le traversează semnul. Ziua de 19 octombrie este cea mai favorabilă, potrivită pentru luarea unor decizii importante. În schimb, pe 23 octombrie potapărea provocări și se va cere adaptare.

Scorpion

Pentru Scorpioni, perioada este plină de schimbări interioare. Ziua de 22 octombrie este marcată de intensitate și realizări, însă pe 25 octombrie pot apărea conflicte sau decizii dificile.

Săgetător

Săgetătorii simt nevoia să se extindă și să înceapă ceva nou. Ziua de 24 octombrie are mult potențial și oferă o atmosferă optimistă. Totuși, pe 26 octombrie există posibilitatea unor cheltuieli neprevăzute sau probleme logistice.

Capricorn

Capricornii au luna dedicată muncii și a rezultatelor concrete. Ziua de 27 octombrie poate fi un moment de succes sau de recunoaștere, dar pe 28 octombrie pot apărea tensiuni sau neînțelegeri în munca lor.

Vărsător

Vărsătorii trec printr-o perioadă de claritate și progres. Ziua de 29 octombrie este considerată foarte norocoasă, aducând idei și inspirație. În schimb, pe 30 octombrie este bine să fii puțin mai atent, pentru că pot apărea obstacole.

Pești

Peștii trăiesc o lună plină de emoții profunde. Ziua de 30 octombrie poate fi plină de bucurii și momente de apropiere, dar pe 31 octombrie pot apărea oboseală și confuzie.

Citește și: 3 zodii a căror viață se schimbă radical la eclipsa din 21 septembrie. Finaluri și noi începuturi

Citește și: Zodia care iese din cea mai dureroasă perioadă. Începe o nouă etapă karmică, din 19 septembrie 2025

Tags:
Iți recomandăm
Meteorologii ANM au anunțat când scăpăm de vremea rea, de fapt? Câte zile mai durează ploile
Știri
Meteorologii ANM au anunțat când scăpăm de vremea rea, de fapt? Câte zile mai durează ploile
A încălcat grav contractul cu Antena 1! Secretul divulgat de Anda Adam de la Asia Express
Știri
A încălcat grav contractul cu Antena 1! Secretul divulgat de Anda Adam de la Asia Express
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
Mediafax
Vladimir Putin a comentat direct alegerile anulate din România
Suma este uriașă! Cât plătesc lunar Radu Vâlcan și Adela Popescu pentru școala privată a celor 3 copii
Gandul.ro
Suma este uriașă! Cât plătesc lunar Radu Vâlcan și Adela Popescu pentru școala...
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă...
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din spațiul NATO
Adevarul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin,...
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”:...
ANM: Prognoza meteo. Temperaturi normale și ploi în creștere la final de octombrie
Mediafax
ANM: Prognoza meteo. Temperaturi normale și ploi în creștere la final de octombrie
Parteneri
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să...
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Click.ro
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv:...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată
Antena 3
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut...
Trump decretează „conflict armat” cu cartelurile drogurilor pe care le numește „organizaţii teroriste”
Digi 24
Trump decretează „conflict armat” cu cartelurile drogurilor pe care le numește „organizaţii teroriste”
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre...
De ce sunt sancționați șoferii care circulă cu 49 km/h în localitate. Amendă, puncte de penalizare, chiar și permis suspendat
Promotor.ro
De ce sunt sancționați șoferii care circulă cu 49 km/h în localitate. Amendă, puncte de...
Un bărbat a murit după ce a fost diagnosticat cu meningită provocată de virusul West Nile. Recomandările DSP
kanald.ro
Un bărbat a murit după ce a fost diagnosticat cu meningită provocată de virusul West...
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma...
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
kfetele.ro
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu!...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
go4it.ro
5 produse electrice Parkside la Lidl pentru locuință și atelierul de acasă
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Klaus Iohannis, executat silit: ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Prima reacție a Fiscului. UPDATE
Fanatik.ro
Klaus Iohannis, executat silit: ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Prima reacție a Fiscului. UPDATE
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
Fanatik.ro
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș:...
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit,...
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea microfonul deschis. A auzit toată lumea!
Romania TV
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea...
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Locuințele care nu vor mai putea fi vândute sau închiriate. Măsura pregătită de Uniunea Europeană. Certificatul devine necesar
Capital.ro
Locuințele care nu vor mai putea fi vândute sau închiriate. Măsura pregătită de Uniunea Europeană....
Cine sunt oamenii din umbră care fac vedetele să strălucească
evz.ro
Cine sunt oamenii din umbră care fac vedetele să strălucească
Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri, 8 octombrie 2025
Gandul.ro
Prognoză oficială a meteorologilor BBC Weather: Ce se întâmplă în toată România, începând de miercuri,...
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam...
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu...
Cristian Botgros, confesiuni emoționante despre mama sa! Nimeni nu știa cât de mult o prețuiește tânărul pe Adriana Ochișanu: „Îi admir talentul și sufletul”. Chiar dacă au fost despărțiți o lungă perioadă, legătura lor a rămas la fel de profundă
radioimpuls.ro
Cristian Botgros, confesiuni emoționante despre mama sa! Nimeni nu știa cât de mult o prețuiește...
Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani. Suma este una uriașă
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali din Europa în ultimii 5 ani. Suma...
Georgina Rodríguez, o nouă lansare de succes. Anunțul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo
Fanatik.ro
Georgina Rodríguez, o nouă lansare de succes. Anunțul făcut de iubita lui Cristiano Ronaldo
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meteorologii ANM au anunțat când scăpăm de vremea rea, de fapt? Câte zile mai durează ploile
Meteorologii ANM au anunțat când scăpăm de vremea rea, de fapt? Câte zile mai durează ploile
A încălcat grav contractul cu Antena 1! Secretul divulgat de Anda Adam de la Asia Express
A încălcat grav contractul cu Antena 1! Secretul divulgat de Anda Adam de la Asia Express
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Concordia Chiajna – Politehnica Iași, sâmbătă, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Concordia Chiajna – Politehnica Iași, sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 11.00
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi ...
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam în scandalul momentului de la Asia Express și o face praf ...
Serghei Mizil îi ia apărarea Andei Adam în scandalul momentului de la Asia Express și o face praf pe Mara Bănică: „O perversitate, m-a terorizat”
Motivul pentru care copiii Adrianei Bahmuțeanu au lipsit de la cununia civilă cu George Restivan. Moment ...
Motivul pentru care copiii Adrianei Bahmuțeanu au lipsit de la cununia civilă cu George Restivan. Moment de tristețe pentru jurnalistă
Vezi toate știrile
×