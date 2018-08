Tamaru Buciuceanu-Botez sărbătorește împlinirea vârstei de 89 de ani

Tamara Buciuceanu-Botez împlinește 89 de ani, vineri (10 august). Îndrăgita actriță care a jucat în celebrele filme „Liceenii”, „Extemporal la dirigenție”; „Declarație de dragoste”, „Liceenii în alertă” și „Liceenii Rock’n Roll” rămâne una dintre cele mai apreciate nume alea cinematografiei românești.

Tamara Buciuceanu-Botez este la fel de energică și plină de viață chiar și la vârsta de 89 de ani. Actrița nu a mai apărut în spațiul public prea des, însă a fost prezentă recent la Primăria Capitalei, unde i-a fost înmânat titlul de Cetățean de Onoare a Municipiului București, precum și Cheia Orașului. Atunci, fanii de altădată, dar și cei care i-au descoperit filmele mai târziu au rămas uimiți s-o vadă neschimbată pe Tamara Buciuceanu-Botez, cea care le-a încântat tinerețile cu rolul „Isoscel”. (Citește și Tamara Buciuceanu, prima declaraţie după ce s-a spus că e bolnavă)

Tamara Buciuceanu-Botez – Biografie

Tamara Buciuceanu s-a născut pe 10 august 1929, la Tighina, pe vremea când această regiune aparținea României. . A avut patru fraţi, Nicuşor, Costică, Lizon şi Iulia Buciuceanu, cea care avea să devină una dintre cele mai mari cântăreţe de operă din România. Ea a frecventat Institutul de Teatru „Vasile Alecsandri” din Iași, în perioada 1948-1951, apoi s-a transferat la București, la Institutul de Artă Teatreală și Cinematografică la clasa profesorului Nicolae Băltățeanu. Tamara Buciucenau-Botez a terminat studiile în anul 1952. (Vezi aici Oana Zăvoranu, pusă la punct de Tamara Buciuceanu-Botez: ”O obraznică și o hoață!”)

Filmele Tamarei Buciuceanu-Botez

Tamara Buciuceanu-Botez a jucat în peste 25 de filme, dar personajul emblematic pe care l-a interpretat a fost Isoscel, din seria „Liceeni”, iar iubitorii de teatru o asociază, inevitabil, cu Coana Chirița, rol interpretat pe scena Teatrului Național din Iași. Tamara Buciuceanu a jucat pe scenele marilor teatre ale capitalei precum: Giulești, Bulandra, Național, Teatrul de comedie etc. A avut roluri importante în teatru în piese precum „Coana Chirița”, „Romeo și Julieta la început de noiembrie”, „Scaunele”, „Doctor fără voie”, „Nepotul”, „Cumetrele”,„Așteptând la arlechin”, „Domnișoara Nastasia”, „Mamouret” . Actrița are o carieră impresionantă în teatru și film de peste 60 de ani. (Citește și E de nerecunoscut! Aşa arată acum Ionică din „Liceenii“)

Titanic vals (1964)

(1964) Anecdota (1972) – film TV

(1972) – film TV Scorpia (1973) -film TV

(1973) -film TV Vegetarian (1973)

(1973) La spațiul locativ (1975) – film TV

(1975) – film TV Doctor fără voie (1976) – film TV

(1976) – film TV Ma-ma (1976)

(1976) Ultimele zile ale verii (1976)

(1976) Domnișoara Nastasia (1976) – film TV

(1976) – film TV Premiera (1976)

(1976) Serenadă pentru etajul XII (1976)

(1976) Toate pînzele sus (serial TV, 1977) – ep. 2, 12

(serial TV, 1977) – ep. 2, 12 Vis de ianuarie (1978)

(1978) Melodii, melodii (1978)

(1978) Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii (1979) – Maria Herdelea

(1979) – Maria Herdelea Cântec pentru fiul meu (1980)

(1980) Alo, aterizează străbunica!… (1981)

(1981) De ce trag clopotele, Mitică? (1981)

(1981) Grăbește-te încet (1981)

(1981) Înghițitorul de săbii (1981)

(1981) Șantaj (1981)

(1981) Prea tineri pentru riduri (1982)

(1982) Chirița în provincie (1982) – teatru TV

(1982) – teatru TV Sfantul Mitica Blajinu (1982) – teatru TV

(1982) – teatru TV Bocet vesel (1983)

(1983) Declarație de dragoste (1985) – Isoscel

(1985) – Isoscel Cuibul de viespi (1986)- adaptare cinematografică după piesa „Gaițele”

(1986)- adaptare cinematografică după piesa „Gaițele” Liceenii (1986) – Isoscel

(1986) – Isoscel Primăvara bobocilor (1987) – Varvara

(1987) – Varvara Punct și de la capăt (1987)

(1987) Extemporal la dirigenție (1988) – Isoscel

(1988) – Isoscel Dimineața pierdută (1990) – teatru TV

(1990) – teatru TV Liceenii Rock’n’Roll (1991) – Isoscel

(1991) – Isoscel Titanic vals (1993) – film TV

– film TV Liceenii în alertă (1993) – Isoscel

(1993) – Isoscel Paradisul în direct (1994)

(1994) Dublaj de voce la seria animată Povești cu Mac-Mac, în rolul doamnei Bentina Beakley, în original vocea aparținându-i lui Joan Gerber (1996)

Sexy Harem Ada-Kaleh (2001)

(2001) Agenția matrimonială (2005) – serial TV

(2005) – serial TV Cuscrele (2005) – serial TV

(2005) – serial TV Nunta mută (2008)

(2008) Toată lumea din familia noastră (2012)

Cine a fost soțul Tamarei Buciuceanu-Botez

Actriţa Tamara Buciuceanu a fost căsătorită timp de 34 de ani cu medicul anestezist Alexandru Botez, care a decedat în 1996. Cei doi soți nu au avut niciodată copii. Tamara Buciuceanu-Botez a vorbit foarte rar despre căsnicia ei.

„Pe soţul meu l-am cunoscut prin intermediul unei bune prietene, Graţiela. Mi-a spus că este un om serios, care sigur o să-mi placă. Şi aşa a fost! Ne-am căsătorit în 1962 şi am rămas împreună 33 de ani, până când el a plecat la Ceruri. Am fost o femeie de casă şi gospodină. Alexandru mi-a respectat şi mi-a iubit foarte mult cariera. La un moment dat mi-a spus: «Dragă, eu mă mulţumesc şi cu titlul de prinţ consort». Era un doctor excelent, un om serios, care mi-a înţeles destinul. De un timp mă întristez când mă gândesc la cei care puteau să mai stea lângă mine şi nu mai sunt: soţul, fratele, cumnatul, colegii cu care am împărţit scena. Nu o să-i uit niciodată şi mă rog ca Dumnezeu să îi aşeze acolo sunt sunt cei drepţi”, a declarat Tamara Buciuceanu-Botez pentru revista Taifasuri, în urmă cu câțiva ani. (Vezi aici O mai tii minte pe Geta din „Liceenii”? Cum arata acum)