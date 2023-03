Tânăra din imagine a avut parte de o surpriză neplăcută, după ce și-a cumpărat o rochie de pe internet. Ce detaliu horror a găsit când a deschis coletul

Când vine vorba despre cumpărături online, există riscul să fii dezamăgit de produsele primite. Această experiență neplăcută a fost trăită de Ellie Baxter, o tânără în vârstă de 21 de ani, din Newcastle, Marea Britanie, care a comandat o rochie de ocazie. Când a desfăcut pachetul, Ellie e avut parte de o adevărată surpriză. Tânăra le-a arătat și prietenilor săi virtuali ce a primit în coletul respectiv, iar imaginile au devenit virale.

Ellie a decis să-și achiziționeze o rochie neagră, cu puf albastru, ce părea perfectă pentru ocaziile speciale. După ce și-a plasat comanda și a așteptat cu nerăbdare pachetul, tânăra a descoperit că rochia pe care a primit-o nu era exact ceea ce și-a dorit.

După ce a desfăcut nerăbdătoare coletul, Ellie a probat rochia și a observat imediat un detaliu ciudat.

Detaliul care a șocat-o pe Ellie când a vrut să probeze rochia respectivă

Se pare că rochia, care a costat 50 de dolari, a venit la pachet cu niște mănuși disproporționate, fapt ce îi dădea ținutei un aspect înspăimântător, asemănător cu cel al personajelor din filmele horror. În plus, culoarea rochiei era puțin diferită de ce a ales, iar penele albastre au început să se desprindă imediat ce Ellie a probat-o.

Cu toate acestea, femeia nu a fost demoralizată, dimpotrivă. A făcut câteva fotografii amuzante în ținuta respectivă, imagini ce au ajuns virale pe internet. În scurt timp, postarea sa a primit mii de distribuiri și comentarii.

„A venit a doua zi coletul și eram foarte încântată. Nici nu m-am uitat atent, doar am pus-o repede pe mine. Brusc, podeaua era plină de pene și mă simțeam de parcă am jumulit un canar. Când am văzut mănușile cu degetele acelea lungi m-am gândit imediat că arăt ca Slender Man. Mă simt păcălită”, a dezvăluit tânăra, relatează mirror.co.uk.

Experiența lui Ellie nu este singulară. Multe persoane care fac cumpărături online se confruntă cu probleme similare, iar feedback-ul negativ îi poate ajuta și pe alții să nu pățească la fel. Este important să ai grijă ce cumperi și să te uiți bine înainte de a plasa o comandă online, astfel încât să nu pierzi bani și timp.

