Tânăra din imagine a pierdut o sarcină și s-a dus să se roage la moaștele Sfintei Parascheva. Ireal ce s-a întâmplat a doua zi

În anul 2022, peste 200.000 de creștini au venit să se roage la moaștele Cuvioasei Sfinte Parascheva. Printre cei prezenți, a fost și o tânără care a venit să-i mulțumească. Femeia pierduse o sarcină în urmă cu patru ani și i-a cerut ajutorul făcătoarei de minuni. Ce a urmat după aceea este de poveste!

Anul acesta, un număr record de creștini din întreaga țară au venit la pelerinajul Sfintei Parascheva. Cu acest prilej, unii dintre ei au dezvăluit de ce vin, de fapt, să se roage tocmai la Iași, la moaștele făcătoarei de minuni. De exemplu, femeia din imagine a mărturisit:

„(Am venit, n.r.) să căpătăm putere, să le ducem pe toate mai ușor și să-i mulțumim pentru toate câte ne-a dat. Nu putem lăsa să treacă ziua și momentul fără să-i fim și noi alături.

Întrebată ce simte când vine, alături de familie, la Sfânta Parascheva, tânăra a spus:

„Că ne cheamă. Ne cheamă cu câtă grijă și servici și alergătură, ne cheamă să venim la ea și le lăsăm pe toate și venim să-i mulțumim”

(CITEȘTE ȘI: Ce s-a întâmplat în viața unei tinere, după ce a fost părăsită de bărbatul iubit. S-a rugat la Sfânta Parascheva și a primit în viață o minune)

Ce s-a întâmplat cu tânăra din imagine, în urmă cu patru ani, după ce pierduse o sarcină: „Am alergat la Sfânta cu lacrimi în ochi”

Creștina și-a deschis sufletul și a mărturisit că acum patru ani, Sfânta Cuvioasă Parscheva i-a dăruit o minune, chiar la o zi după ce se rugase la moaștele sale. Tânăra pierduse o sarcină. Poate părea ireal, dar acum are un băiețel de patru ani, pe nume Matei Teodor.

„Acum patru ani mi s-a spus că am pierdut o sarcină, eram programată pentru o intervenție următoarea zi, am alergat la Sfânta cu lacrimi să mă ajute, să-mi dea putere, iar acum, pruncul meu are patru ani, Matei Teodor, și vin și cu el, ori de câte ori pot, aici la Sfânta. Mereu când avem încercări, chiar și un gând de acasă, simțim ajutor de la ea, dacă cerem”, a spus tânără pentru Doxologia. (CITEȘTE ȘI: Când era mică, bunica a îndemnat-o să-i spună Sfintei Parascheva cea mai arzătoare dorință. După 10 ani, s-a îndeplinit. Care era, de fapt, dorința)