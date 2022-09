Tânăra din imagine s-a întors din vacanță, din Spania, și a aflat că e însărcinată. Ce a urmat depășește orice imaginație

O tânără a avut parte de o surpriză neașteptată în momentul în care s-a întors acasă dintr-o lungă și frumoasă vacanță. Ceea ce avea să descopere a șocat-o și a făcut-o să ajungă de urgență la spital pentru mai multe investigații medicale.

Lucrurile frumoase vin atunci când ne așteptăm cel mai puțin, iar asta a descoperit o tânără mămică în urmă cu câteva luni. Aceasta a aflat că este însărcinată după ce s-a întors din vacanță, dar a fost nevoită să treacă printr-o perioadă foarte grea în cele din urmă. Iată cum a început totul pentru cea care și-a spus povestea pe rețelele de socializare.

Tânăra a aflat că este însărcinată abia în a șaptea lună

Becca Ellis este numele tinerei care a aflat că este însărcinată abia după ce s-a întors din vacanță. Povestea sa a devenit virală pe Tik Tok și pe Instagram, iar urmăritorii săi au rămas de-a dreptul șocați. Surpriza a fost atât de mare pentru tânără, deoarece până în ultimul moment a crezut că nu va putea rămâne însărcinată vreodată din cauza unor probleme de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani.

Pe Instagram, Becca a postat un videoclip în care a explicat faptul că în 2016 a fost diagnosticată cu limfom Hodgkin, urmând să aibă parte de tratamente grele, printre care se numără și radioterapia, chimioterapia și tratamentul cu celule stem. Deși se credea că și-a pierdut fertilitatea, mai ales după ce i-a fost eliminat un ovar, iată că Becca a reușit să devină mamă, în cele din urmă.

„După tratament, nu am avut menstruație și mi s-a spus că am trecut prin menopauză medicală, ceea ce înseamnă că nu voi putea avea copii în mod natural”, a explicat Becca.

Cum a descoperit Becca Ellis că este însărcinată

În momentul în care a ajuns acasă și a descoperit că este însărcinată, Becca a mers de urgență la spital pentru a descoperi dacă sănătatea sa sau a fătului este pusă în pericol. Medicii au operat-o de cezariană, iar fiul său, Elijah a venit pe lume pe data de 1 iulie 2022. Micuțul a petrecut câteva săptămâni în secția de nou-născuți, dar acum se află în afara oricărui pericol.

„Am început să am simptome în Spania și atunci am început să observ o schimbare semnificativă în corpul meu. M-am gândit că suntem doi, dar nu am crezut asta până când nu m-am întors în Manchester și am făcut un test”, a explicat tânăra.