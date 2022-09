Tânăra din imagine și-a obligat logodnicul să semneze un act bizar la notar: „Dacă mă înșală, trebuie să îmi..”

Un utilizator TikTok, a postat un videoclip pe platforma de divertisment, în care le spune oamenilor ce contract bizar există între ea și logodnicul său. Iată despre ce e vorba!

Chaylene Martinez, o femeie din Idaho, Boise, a postat un videoclip pe Tik Tok, unde a dezvăluit că și-a pus logodnicul să semneze un contract legal care atestă acordul dintre cei doi, acela fiind că el îi va plăti facturile dacă o va înșela vreodată. Contractul pe care l-a semnat viitorul soț este unul legal și conform documentelor, el a fost de acord să îi acopere cheltuielile de întreținere în cazul în care va avea vreodată o aventură, conform New York Post.

„Tocmai am depăsit orice nivel de nebunie! Tocmai am făcut, mă rog, nu doar eu, am făcut totul de comun acord. Dar eu și iubitul meu, logodnicul meu, de fapt, pentru că tocmai ne-am logodit, am făcut un document legal la notar, iar dacă mă înșală, va trebui să îmi plătească toate facturile!”, a declarat aceasta în cadrul filmulețului.

Logodnicul a fost de acord să semneze actul

Chiar dacă pare a fi desprins din filmele Science Fiction, acordul dintre cei doi este unul pe cât se poate de serios. Gestul femeii este explicat de aceasta, prin faptul că există câteva probleme între cei doi. Mai exact, tânăra nu are încredere deplină în viitorul soț, mai ales din punct de vedere financiar.

„Eu, din punct de vedere financiar, am fost trasă pe sfoară de atâtea ori, iar când vine vorba de bani, mă sperii și nu am încredere ușor”, a adăugat ea.

„Acum suntem logodiți, facem lucruri, financiar, împreună, facem conturi împreună”, a explicat Chaylene. „Așa că ne-am gândit că ar fi o idee grozavă să ne asigurăm că amândoi facem niște documente și acorduri și că le semnăm împreună”.

Gestul a fost unul de-a dreptul incredibil și a șocat majoritatea internauților, iar comentariile nu au încetat să apară. „Puteți să ne trimiteți un link către acest document pdf?”, a comentat un utilizator.