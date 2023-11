Tânărul din imagine s-a căsătorit cu mătușa sa de 91 de ani. Ce a făcut când bătrâna a murit

Mauricio Ossola din Argentina s-a căsătorit cu strămătușa sa în vârstă de 91 de ani. Tânărul avea doar 23 de ani când a făcut pasul cel mare. Ce s-a întâmplat la scurt timp după moartea bătrânei Yolanda, dar și cum a încercat fostul soț să obțină bani de la stat.

Întâmplarea a avut loc în anul 2015 în Argentina. Mauricio Ossolo era un tânăr student cu aspirații de avocat și locuia alături de mama lui, sora, bunică și strămătușa Yolanda Torres.

Tânărul ar fi avut un plan pentru a obține bani de pe spatele bătrânei de 91 de ani. Ca să fie cu toate actele la zi, Mauricio s-a cununat civil cu strămătușa sa în luna februarie. Câteva luni mai târziu, în luna aprilie, Yolanda a încetat din viață.

În ciuda faptului că tânărul a declarat că s-a căsătorit cu Yolanda cu intenții bune și că a iubit-o cu adevărat, la scurt timp după moartea bătrânei a încercat să obțină o pensie de văduvie din partea autorităților. Într-o decizie a reprezentanților sistemului de securitate socială se arată că Mauricio ar fi încercat să obțină o pensie de văduv la care nu are cu adevărat dreptul. Astfel de pensii pot fi acordate doar dacă se poate dovedi că persoana decedată a fost singurul sprijin financiar al partenerului supraviețuitor.

”Când am început să aplic pentru pensie am prezentat toate actele necesare și am respectat toate cerințele legale. Yolanda ar fi putut avea peste 91 de ani, dar era extrem de lucidă. Dar ea nu era o expertă în materie de drept și voia să fie sigură că nu există probleme legale cu căsnicia noastră. Respingerea cererii mele este nefondată. Nu voi trăda ultima dorință a Yolandei și jurământul pe care i l-am făcut”, a spus tânărul pentru presa locală.