Acest cuplu și-a făcut un selfie în fața restaurantului. Detaliul ireal observat de cei doi, în fotografie

Întâmplarea a avut loc în anul 2021. Ross Cheeseman și prietena sa, Georgia Renshaw-Smith, se aflau la o petrecere în faimosul restaurant Quaglions, local care a găzduit celebrități importante ale lumii, de la Regina Elisabeta a II-a la Elton John. Seara le-a fost umbrită de un eveniment sinistru. În timp ce își făceau fotografii în fața restaurantului, se pare că un ”oaspete” nedorit le-a stricat capturile. Ce detaliul au observat, de fapt, de cei doi, în fotografie.

Ross Cheeseman și Georgia Renshaw-Smith au fost puși în fața unei situații destul de bizare, în timp ce se aflau la renumitul restaurant Quaglions din Londra. Dorind ca momentele petrecute în doi să rămână în memoria lor și peste ani, au decis să-și facă mai multe fotografii din fața localului.

Citește și: EMANUELA S-A ÎNDRĂGOSTIT NEBUNEȘTE DE HOȚUL CARE A TÂLHĂRIT-O ÎN MIJLOCUL STRĂZII. CE A URMAT – NICI PE NETFLIX NU VEZI!

În fotografiile făcute se poate observa prezența unei fantome. Georgia crede că spiritul, care apărea alături de ea și prietenul ei într-un selfie, semăna cu cel al unui militar mort în uniformă. Vorbind despre ciudatul evenimet, Ross Cheeseman a declarat că a fost șocat de prezența stranie din selfie.

”Nu am văzut niciodată așa ceva. Făcusem una sau două fotografii de care partenera mea nu era mulțumită, așa că am făcut o alta, aceasta a fost poza care, când ne-am uitat la ea, a dezvăluit ceea ce pare a fi o fantomă în fundal. Cred că figura fantomatică arată ca un fel de fost militar cu umeri largi în uniformă care se uită peste umărul meu sau al partenerei mele”, a spus tânărul, potrivit Ladbible .

După ce au plecat de la restaurantul Quaglinos, tânărul a spus că a arătat imaginile familiei sale, iar aceștia au fost uimiți de prezența din spatele lor și chiar au crezut că este o glumă pusă la cale de către el și iubita lui.

”Familia Georgiei a crezut că am falsificat poza, dar apoi și-a dat seama că este imposibil, având în vedere timpul scurs între momentul în care am făcut-o și cel în care le-am arătat-o. Nu am absolut nicio explicație pentru ceea ce este în spatele nostru”, a mai spus Ross Cheeseman