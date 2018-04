O bătrânică din Băleni, judeţul Dâmboviţa, a reuşit să cucerească internauţii şi să-şi atragă simpatia clienţilor din piaţa de legume, unde vinde, de când se știe, produse proaspete, cultivate în propriile solarii. La Tanti Lenuţa din Băleni se face coadă în fiecare primăvară atunci când iese pe piaţă cu trufandalele. (CITEȘTE ȘI: EL ESTE CHEF-UL CARE SCULPTEAZĂ ÎN… FRUCTE ȘI LEGUME!)

Povestea Lenuţei din Băleni a început în urmă cu câţiva ani, atunci când s-a hotărât să scoată din anonimat satul în care locuieşte şi să ajute la valorificarea roadelor muncii ţăranului român. Mama Lenuţa s-a sfătuit cu familia numeroasă – formată din şase copii, patru nepoate şi şase nepoţi – şi a decis că este timpul să ducă agricultură la un alt nivel. Are propria pagină de facebook şi un site dedicat, unde îşi promovează legumele şi verdeţurile.

„Bătrânii din satul meu sunt cei mai chinuiți. Noi n-avem odihnă”

„Eu am îmbătrânit în piața asta din Ploiești. Sunt mulți țărani aici din Băleni, dar azi oamenii nu mai au încredere. Văd marfă pe tarabă și mă întreabă de unde am luat-o… de unde am castraveții… deși am certificat pe tarabă. Nu ne este apreciată muncă. Am făcut facebook să vină lumea să cumpere de la țăran. Pun poze și filmulețe ca să-i conving. Cu legumele mă ocup de când mă știu. De la părinți și bunici. Altă meserie nu avem. Noi ne ajutăm cu copiii. Toate trec prin mâinile noastre și ale lor. Bătrânii din satul meu sunt cei mai chinuiți și obosiți. Muncesc de dimineață până seară. Noi n-avem odihnă”, povestește tanti Lenuța, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

“Eu cu legături de 1 leu și 2 lei am crescut șase copii”

Acum, la 80 de ani, a devenit expertă. Fotografiază şi filmează legumele şi activitatea de la taraba amplasată în Piaţa din Ploieşti şi îşi ţine urmăritorii la curent cu tot ce este nou la vânzare. Simpatica bătrânică îşi întâmpină clienţii mereu cu un sfat bun şi o vorbă de duh. (VEZI ȘI: A LUCRAT LA CULES ÎN SPANIA, IAR ACUM… CÂŞTIGĂ MII DIN EURO DIN SCAIEŢI!)

„La site m-a ajutat nepoata și fata, că ele au învățat carte. Unii n-au apucat să învețe carte, că noi am muncit mereu, dar de ele mi-e drag că au învățat și acum mă ajută și pe mine. E muncă multă. Toți spun că 2 lei o legătură… de ce 2 lei… zici că e cine știe ce… eu cu legături de 1 leu și 2 lei am crescut șase copii. În tinerețe am vândut și la București, acum doar la Ploiești”, se destăinuie tanti Lenuța.

“Tradițiile și obiceiurile ne mai alină sufletele”

Acum, pe pagina de facebook are peste 2.000 de urmăritori şi aprecieri. Pe lângă propriile produse, tanti Lenuţa ajută şi la promovarea satului tradiţional din Băleni Sârbi, unde localnicii, de origine bulgărească, muncesc de când se ştiu pe câmpuri, de primăvara până toamna târziu. Mămăița este iubită de toată lumea şi apreciată de clienţii ei. (NU RATA, AICI: A MOŞTENIT DE LA BUNICA TAINELE GĂTITULUI… EA ESTE ”DOAMNA CU CĂMARA”!)

„Pun poze și cu tradițiile, că noi avem multe și frumoase și nu vreau să se piardă. Tradițiile și obiceiurile ne mai alină sufletele. M-a ajutat mult că mă cunoaște lumea, vine la tarabă la Lenuța, mă întreabă ce am, îmi zic ce să le mai aduc. Eu tot ce vreau e să cunoască lumea satul și munca noastră. Unii vin la poze și zic că e de apreciat”, mai povestește tanti Lenuța, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA. (AFLĂ DE AICI: POVESTEA ȘCOLII DE NEVESTE)