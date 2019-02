Tăriceanu, către reprezentanții băncilor: “Să nu aveți impresia că ați venit pe teritoriu minat!”

Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu le-a transmis reprezentanților Asociației Române a Băncilor, marți la Parlament, pentru dezbaterea măsurilor OUG 114 în sectorul bancar, că parlamentarii sunt deschiși la discuții și nu vrea să aibă impresia că sunt pe „teritoriu minat sau ostil”.

„Întâlnirea de azi e prilejuită de faptul că OUG 114. A intrat practic în dezbatere în Parlament și în ordinea constituțională, Senatul este prima Cameră de dezbatere. Am discutat cu foarte mulți dintre colegii mei senatori și nu numai, de exemplu dl Vosganian și dl Gerea sunt reprezentanți din Camera Deputaților. Este evident că acesta nu este un dialog academic, e un dialog practic, pentru că fără a nega scopul OUG, am văzut o serie de reacții în domeniul bancar pe care vrem să le discutăm cu dvs ca să le înțelegem mai bine. Intenția OUG 114 în ceea ce privește sectorul bancar a fost, nu ascund, de a pune presiune legat de creditele acordate mediului economic, cât și persoanelor private. Vreau să facem lucrurile într-o logică liberală. Vrem din această OUG să protejăm și interesul consumatorilor, clienților băncilor, dar trebuie să ținem cont și de interesul băncilor, pentru că ele trebuie să facă profit. Vrem să existe în final o negociere din care cineva să câștige totul și alții să piardă totul. Trebuie să fie un win-win, să aibă toată lumea de câștigat”, a declarat președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu în debutul întâlnirii.

Acesta a adăugat că din discuțiile pe care le-a avut, săptămâna la comisia economică a Senatului, cu guvernatorul BNR Mugur Isărescu, Banca Națională și-a arătat disponibilitatea în legătură cu modalitatea stabilirii ROBOR. Tăriceanu a vorbit și despre subiectul activelor care trebuie să rămână impozitabile, precizând că trebuie văzut dacă ar putea fi aduse modificări în acest sens prevederilor OUG 114.

„Am să facă scurtă referire cu privire la o discuție pe care am avut-o cu guvernatorul BNR și cu membri ai Consiliului de administrație. Din discuțiile pe care le-am avut cu domniile lor a rezultat clar că există o disponibilitate pentru a reconsidera modul în care se calculează ROBOR. BNR a spus da, față de modalitatea care există în prezent, ROBOR stabilit prin cotații de bănci, o ședință de fixing la ora 11.00, am putea să ne gândim să stabilim ROBOR pe baza tranzacțiilor efective pe o anumită perioadă precedentă. Al doilea lucru este sigur care ar fi o formulă mai eficientă de impozitare suplimentară la nivelul sectorului bancar, având în vedere obiectivul pe care noi l-am anunțat și anume ar coborî dobânzile la credite. Și au spus că s-ar putea avea în vedere o taxă pe diferențialul între dobânda la credite și dobânda la depozite. Al treilea lucru pe care l-am discutat cu BNR a fost structura, care este lista până la urmă a activelor care ar trebui să rămână impozabile sau a activelor care ar trebui scoase din calculul acestei taxe, cum ar fi titlurile de stat, programele guvernamentale, gen Prima Casă, Start Up Nation, etc. Avem din partea noastră toată deschiderea să discutăm cu dvs dechis la obiect, pentru că obiectivul este de a scoate o lege cât mai bună. OUG poate suferi modificări, dacă sunt justificate, argumentate, pe parcursul legislativ”, a explicat Tăriceanu.

Nu în ultimul rând, liderul ALDE a spus că parlamentarii sunt deschiși discuțiilor cu reprezentanții băncilor și nu vrea ca aceștia să rămână cu impresia că Legislativul este un teritoriu ostil sau minat.

„Am văzut că rezultatele bilanțurilor băncilor în ultimii ani au fost foarte bune, la unele, nu la toate, nu pot generaliza, randament care am văzut că a depășit media europeană. O serie de măsuri în perioada de criză au putut fi recuperate și acestea au fost profituri excepționale. Sigur poate să fie acest motivul randamentului spectaculos. Modul în care a evoluat sectorul bancar din România, faptul că băncile nu au dat bir cu fugiții, lucrul acesta a dat încredere în economia românească. Vrem să faceți afaceri bune în România. Dacă putem ajuta cumva, suntem gata s-o facem. Am spus lucrurile acestea ca să nu aveți impresia că ați venit pe un teritoriu minat sau ostil. Sunteți primiți cu disponibilitate de colegii mei, pentru a discuta problemele și a găsi soluțiile”, a conchis Tăriceanu.

Comisia pentru buget din Senat a amânat, marți, cu o săptămână, dezbaterea OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare. Liberalii au acuzat lipsa unui studiu de impact a ordonanței de urgență.

OUG 114/2018 privind implementarea unor măsuri fiscale a adus numeroase nemulțumiri din partea mai multor instituții, dar și companii. Printre nemulțumiți se numără băncile, dar și administrațiile locale.

Actul normativ a fost adoptat în luna decembrie de către Guvern, iar principalele prevederi sunt: Prețul la gaze și energie electrică va fi plafonat pentru 3 ani de zile; impozitarea activelor băncilor dacă ROBOR este mai mare de 2%; mișcorarea comisionului fondului de pensii private de la 2,5 la 1% și majorarea taxei pe viciu în domeniul jocurilor de noroc cu 2% din cifra de afaceri.

În contextul nemulțumirilor, premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, că i-a chemat pe miniștrii Cabinetului său pentru a vedea ce probleme sunt legate de OUG fiscală și ce modificări ar trebui implementate. Acesta a adăugat că modificarea ordonanței nu înseamnă o cedare din partea actualului Guvern.