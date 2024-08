Tatăl artistei rupe tăcerea! Adevărul despre nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea + De ce nu și-a cunoscut până acum „ginerele”?!

Andreea Bălan trăiește o poveste de dragoste ca-n filme, de mai bine de un an, cu tenismanul Victor Cornea. Artista i-a cunoscut părinții, care locuiesc la Sibiu, încă din primele luni ale idilei lor. În schimb, nu același lucru se poate spune și despre Victor Cornea. Acesta locuiește în aceeași casă cu viitoarea soacră, mama artistei, dar nici până în prezent nu l-a cunoscut pe tatăl iubitei sale. Mai mult, Andreea evită să vorbească cu părintele său despre tenisman. Cât despre nuntă, nici atât! CANCAN.RO are toate amănuntele.

După divorțul cu scântei de George Burcea, Andreea Bălan și-a refăcut viața și trece printr-o perioadă foarte bună atât din punct de vedere profesional, cât și sentimental.

Dragostea „plutește-n aer” iar nunta dintre ea și Victor Cornea e doar o chestiune de timp. Cei doi sunt împreună de mai bine de un an și formează unul dintre cele mai solide și frumoase cupluri din show-bizz-ul autohton. Andreea i-a cunoscut pe părinții iubitului său, care locuiesc în Sibiu încă din primele luni ale idilei lor. În schimb, nu același lucru se poate spune și despre Victor Cornea. Deși acesta locuiește în aceeași casă cu viitoarea soacră, mama artistei, nici până în prezent nu l-a cunoscut pe Săndel Bălan, tatăl iubitei sale.

„Nu mă bag în viața ei”

Mai mult, Andreea și Săndel Bălan care în prezent sunt din nou apropiați, artista lăsând în urmă niște nemulțumiri din trecut, nu vorbesc niciodată despre Victor Cornea sau despre nunta artistei cu tenismanul.

„Nu l-am cunoscut nici acum pe Victor. Cu Andreea vorbesc mereu, dar nu despre el sau despre nunta lor”, a mărturisit Săndel Bălan în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Important e ca nepoțelele să fie bine”

În schimb, Săndel Bălan consideră că-n prezent important este că nepoțelele sale, mai precis cele două fiice ale artistei și ale fostului soț, George Burcea, petrec timp și cu tatăl lor și simt că se pot baza pe ambii părinți.

„Andreea acum e liniștită, pozitivă. Important ca nepoțelele să fie bine, indiferent de ce fac părinții, să se simtă iubite de ambii. Și să se poată baza mereu pe amândoi. Și el joacă în filme. Niciunul dintre ei nu stă nicio clipă. Nepoțelele stau și cu George”, a adăugat acesta.

„Multe femei au murit”

Cunoscutul impresar ne-a vorbit, totodată și despre cea mai mare cumpănă din viața fiicei sale:

„Andreea a avut atunci când a născut șocul vieții. Multe femei au murit în asemenea sitații. Dar Doamne, Doamne a fost lângă ea. Mai are multe de făcut”, ne-a mai spus tatăl artistei.

