Delia a petrecut Paștele în familie și motivele de bucurie au fost de două ori mai mari, deoarece alături de ea și de familie a fost tatăl ei, Ion Matache, care de aproximativ cinci ani s-a retras la un schit de pe muntele Athos.

Vedeta a postat o fotografie pe rețelele de socializare, în care apare alături de întreaga familie, de soțul ei, de sora și cumnat, de nepoțica Jessica, de mama ei și nu în ultimul rând de tatăl său. Surpriza a fost că Ion Matache nu mai are barbă și poartă costum, complet schimbat față de cum a apărut ultima oară lângă fetele sale.

Bărbatul este mulțumit de viața pe care o duce acum și de câte ori i se permite, vine acasă, în România, să își viziteze familia.

„Eram un om căruia îi plăcea să-şi trăiască viaţa prin cluburi şi restaurante, însă am realizat că totul era o pierdere de timp, că acele plăceri nu aduc nimic bun. Până la 40 de ani eram ateu. Abia atunci am învăţat prima dată «Tatăl Nostru». Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamţ, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viaţa mea s-a schimbat. Am intrat la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele şi pe al Georgetei, deşi mă văzuse prima oară, m-am blocat”, povestea cu mai mulți ani în urmă tatăl Deliei.