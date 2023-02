Tatăl Denisei Răducu își plânge durerea, la 5 ani și jumătate de la moartea artistei: „Îmi este frică să nu ia cavoul foc”

Mi se rupe inima de dorul fiicei mele, dar nu am ce să fac, trebuie să accept viața asta care nu este de multe ori corectă. Atunci când merg la cimitir la ea nu îi fac poze la mormânt pentru că nu pot să le am în telefon. Mi se rupe sufletul dacă găsesc așa imagini cu ea în telefon. Am tablouri cu Denisa în casă, atunci când era bine, era pe scenă, era veselă și aranjată. Nu îmi doresc să am imaginea ei altfel”, a declarat Emilian Răducu pentru Click!