Familia lui “Abi Talent” este zguduită de probleme. Julien Panțic, tatăl puștiului-minune care a rupt toate topurile cu piesa “Papuci Gucci”, a fost condamnat la închisoare pentru proxenetism și, în plus, magistrații l-au trimis pe băncile școlii. Cel cunoscut drept “Suraj” în mahalaua Buzăului este obligat să facă o specializare, iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Pe 11 ianuarie 2022, polițiștii din Buzău au reținut patru persoane după ce au făcut o serie de percheziții la domiciliile acestora. Totodată, oamenii legii au mai confiscat, printre altele, trei mașini de lux, 24 de telefoane mobile, 21.710 lei, un laptop, 1.310 lire sterline și 850 de euro. Julien Panțic, tatăl natural al artistului Abi Talent, s-a aflat printre cei vizați.

Julien Panțic, trimis pe băncile școlii

Bărbatul, împreună cu partenera lui de viață și alte două persoane, s-ar fi ocupat cu proxenetismul, dar și cu înșelătorii făcute prin metoda ghicitului. Dosarul a ajuns la Judecătoria Buzău, iar zilele trecute magistrații au ajuns la un verdict. Potrivit informațiilor CANCAN.RO, tatăl lui Abi Talent va trebui să execute o pedeapsă de 2 ani și 5 luni de închisoare. Asta nu este, însă, tot. Julien Panțic este nevoit să revină pe băncile școlii.

“Impune inculpatului obligaţia de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională și obligația de a frecventa unul dintre programele de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, pentru a-l ajuta să înţeleagă consecinţele faptelor sale”, au stabilit judecătorii.

I-au confiscat banii și două telefoane mobile

Totodată, cel cunoscut drept “Suraj” este obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 100 zile. Tatăl lui Abi Talent a rămas, de asemenea, fără bani și alte bunuri, potrivit deciziei instanței.

“Dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 415.042 lei, reprezentând bunuri dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. Dispune confiscarea specială de la inculpat a două telefoane mobile, respectiv telefon mobil marca iPhone 12 PRO MAX și telefon mobil marca iPhone XS”, au mai stabilit magistrații.

Tatăl lui Abi Talent, școlarizat la penitenciar

Reamintim că, în trecut, “Suraj”, așa cum mai este cunoscut tatăl lui Abi Talent în mahalaua Buzăului, a mai fost condamnat pentru proxenetism la cinci ani și șase luni de închisoare. În timpul pe care l-a petrecut în spatele gratiilor, bărbatul a avut un comportament corespunzător, a participat la programele de școlarizare, moral-religioase și la activități educative de scurtă durată, a fost recompensat de patru ori și nu a fost sancționat disciplinar. Astfel că a fost eliberat condiționat din penitenciarul Focșani, acolo unde a fost încarcerat.

A făcut senzație pe Youtube!

În urmă cu mai mulți ani, Abi Talent a rupt în două vizualizările de pe Youtube. A fost numărul 1 în trending și a ajuns la un record de accesări într-un timp extrem de scurt.

„Acum câteva luni a ieșit pe piața muzicală melodia «Papuci Gucci», melodie care m-a pus pe primul loc în trending, acolo unde am și rămas mult timp. Mă ascultă fel și fel de oameni, puști de generală, de liceu și golani. Îmi place asta. Talentul meu nu se referă doar la talentul muzical, eu când zic talent, zic haz, finețe, caracter. De acolo vine numele meu, «Abi talent». Am văzut cum toți youtuberii de la noi din țară au început să facă piese trap și am zis că trebuie să le arăt eu cum se face, să fiu un exemplu de urmat, «king abi»”, a povestit tânărul artist pentru o publicație din România.

