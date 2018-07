„Tatăl meu mi-a dat bani să plătesc factura la electricitate, dar eu am cumpărat un bilet la loterie…” Sfârșitul e demențial”

În ultimele zile, un banc amuzant s-a viralizat pe rețelele de socializare. Gluma, prezentată drept o poveste reală, începe cu un tânăr care povestește că tatăl său i-a dat bani să plătească o factură la curent, dar ei i-a dat pe un bilet la loto. Sfârșitul e demențial.

Bancurile și poveștile cu tâlc sunt preferatele românilor pe Facebook. Este și cazul următoarei glume care începe serios, dar se termină…incredibil!

„Îmi amintesc o dată când tatăl meu mi-a dat bani pentru a plăti factura la electricitate, dar în schimb am cumpărat un bilet de loterie pentru a câștiga o mașină nouă.

Când am ajuns acasă, i-am explicat tatălui meu ce am făcut și acesta m-a bătut de m-am c*cat pe mine.

Dar in ziua următoare, când tata s-a trezit și a deschis ușa, în afara casei noastre era o mașină nou nouță.

Toți am început să plângă de fericire, în afară de mine, pentru că mașina era de la compania de electricitate, care venise să ne taie curentul electric, iar tata a început să mă bată iarăși”, este postarea care s-a viralizat în ultimele zile.