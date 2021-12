Tatăl Oanei Sârbu s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani! Mesajul dureros postat de actriță: ”Dacă aveai încă un pic de răbdare...”

Tatăl Oanei Sârbu, îndrăgitul actor de pantomină, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Vedeta este cea care a făcut anunțul trist pe rețelele de socializare.

În urmă cu aproximativ un an și-a pierdut mama, iar acum… Oana Sârbu a rămas și fără tată. Romulus Sârbu a muit, iar anunțul a fost făcut de fiica sa. Actrița a publicat un mesaj dureros pe rețelele de socializare: ”Te iubesc, poezie de om, sensibilitate și rafinament, spectacol de emoții și trăiri! Toată lumea te iubește. Dacă aveai încă un pic de răbdare, Al decorase brăduțul într-un fel care ți-ar fi plăcut tare…”, a scris pe pagina sa de Facebook îndrăgita artistă.

Romulus Sârbu, născut la data de 3 martie 1935, a fost un îndrăgit actor de pantomimă, care și-a început cariera în urmă cu mai bine de 50 de ani. Oana Sîrbu a urcat pe scenă pentru ultima dată alături de tatăl ei la Teatrul de Revistă Constantin Tănase. Aceștia au făcut parte din spectacolul „Galele Savoy”.

Romulus Sârbu a studiat Școala de coregrafie „Floria Capssaly" din 1947 până în 1950. De asemenea, el a fost balerin la Teatrul de Revistă Constantin Tănase și el a înființat cuplul comic fantezist „Anton și Romică" împreună cu Anton Nicolae. Din anul 1958 cei doi s-au dedicat exclusiv acestui duet, debutând într-un spectacol intitulat „Concertul tinereții" la Teatrului Satiric-Muzical Constantin Tănase din București.

Mama artistei s-a stins din viață în urmă cu un an

Anul trecut, artista a trecut prin momente foarte dificile. Mama ei a murit, și-a pierdut și o mătușă, iar tatăl ei a avut probleme de sănătate.Artista a dezvăluit că a făcut tot posibilul pentru ca mama sa să fie bine, numai că, din nefericire, inevitabilul s-a produs.

”Problemele cu ea au început în urmă cu câțiva ani, vârsta și-a spus practic cuvântul. Am ajutat cât am putut pe partea medicală. Anul acesta, în august, se face un an de când mama a murit. O lună am încercat s-o salvez, dar nu s-a mai putut face nimic, împlinea 87 de ani. Eu nu pot să vorbesc despre mama. O văd în fața mea, în spatele meu zâmbind, râzând, în cele mai frumoase haine ale ei. Am și eu acasă câteva haine de-ale ei. O văd și în mutra fratelui meu, care seamănă leit cu ea! E acolo încontinuu! Comunic în altă dimensiune cu ea”, mărturisea Oana Sârbu în urmă cu un an.