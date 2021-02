Tavi Clonda, chinuit de o problemă medicală: “Nu-mi afectează deloc coloana”. Ce dezvăluiri a mai făcut soțul Gabrielei Cristea

După ce a ascuns o vreme informația de fani și de unele dintre persoanele din anturajul său… Tavi Clonda a mărturisit că este chinuit de o problemă medicală. În cadrul interviului oferit recent, soțul fostei prezentatoare de la Antena Stars a făcut și câteva dezvăluiri despre copilăria sa. Artistul are două fetițe superbe cu Gabriela Cristea.

Tavi Clonda, chinuit de o problemă medicală

În vârstă de 41 de ani, Tavi Clonda se confruntă cu unele dureri la coloană și, deși, are amenajată o sală de fitness într-una dintre camerele vilei, el nu poate lucra la toate aparatele. Cel mai probabil, problema medicală este una minoră și va dispărea curând.

“Azi, am pedalat puțin, cam 15 minute, pentru că am vrut să le încerc, dar o să mă țin. O să fac mai întâi după cum îmi spune sufletul și apoi după cum îmi spune un antrenor. Nu folosesc banda acum, că mă doare un pic coloana, dar văd că pe bicicletă e foarte ok, nu-mi afectează deloc coloana”, a declarat cântărețul în cadrul unui interviu oferit la Antena Stars.

Tavi Clonda și-a descoperit pasiunea pentru sport în copilărie, pe când mergea la bunica sa.

“Aveam o curte la bunica la Brașov în care-mi puneam mingi umplute cu nisip legate cu sfoară de vie și dădeam cu picioarele, cu pumnii, în ele. Făceam 100 de flotări când eram mic. Nu era bine, că trebuia să fac în serii, dar nu știam. M-am ținut de sport. Când am venit în București, m-am dus la sală”, a mai povestit artistul, conform sursei citate.

Cât de des fac amor Gabriela Cristea și Tavi Clonda de când au devenit părinți

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au făcut nunta vara trecută, mai exact pe 24 august 2019, la mai bine de patru ani de la cununia civilă. În cei patru ani de când au devenit soț și soție în fața ofițerului de la Starea Civilă, ei au devenit părinți de două ori. Și… deși prințesele lor sunt destul de mici, cei doi parteneri nu își neglijează viața intimă. Cântărețul a mărturisit într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp că el şi soția sa au o viaţă sexuală activă, chiar şi după apariţia celor două fetițe, potrivit spynews.ro.