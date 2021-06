Tavi Colen, infectat cu COVID-19 în două rânduri. “Nu mai puteam să respir! O lună întreagă am stat la pat”

Tavi Colen (54 de ani) a dezvăluit că a fost infectat cu COVID-19 în două rânduri, prima dată fiind cel mai rău, pentru că a stat țintuit la pat timp de o lună. Nici familia lui nu a scăpat de virusul asiatic.

Fostul solist al trupei Talisman nu a fost ferit de COVID-19. De la începutul pandemiei, artistul a precizat că a fost testat pozitiv de două ori. Prima oară a aflat că a contractat virusul anul trecut, în februarie.

“Am făcut COVID de două ori. Prima dată m-am simțit cel mai rău. A fost la final de februarie anul trecut când încă nu se știa de Covid. O lună întreagă am stat la pat. Am fost foarte rău, nu puteam să respir”, a declarat Tavi Colen, la Antena Stars.

Tavi Colen, testat pozitiv la COVID-19. “Eu aveam miros, dar…”

Anul acesta, însă, artistul s-a reinfectat, de data aceasta împreună cu toată familia. Din fericire, simptomele nu au mai fost așa severe.

“A doua oară când am făcut Covid a fost mai ușor. Nu am avut decât nasul înfundat și cam atât. Am făcut teste și au ieșit toate pozitive, și la Emma, și la copil. Eu aveam miros, dar Emma nu a avut miros și gust timp de o săptămână. Fi-miu însă, deși a ieșit și el pozitiv, nu a avut nici un simptom. Are 1.80 la 14 ani”, a mai povestit Tavi Colen.

Relație cu Ema Ștefan, de la Radio ZU

Tavi Colen și iubita lui, Emma Ștefan, una dintre vocile îndrăgite de la Radio ZU, formează un cuplu de aproape 10 ani. Între cei doi este o diferență de vârstă de aproape 20 de ani, dar acest lucru nu i-a împiedicat să înceapă o relație. Tânăra se înțelege foarte bine și cu Mario Alexandru, fiul de 14 ani a lui Tavi Colen din relația anterioară, cu Elena Grădinaru.