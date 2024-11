Țeapă colosală pentru Ruby! Artista e nevoită să scoată iar bani grei din buzunar: „A căzut”

Țeapă mare pentru Ruby! Cunoscuta cântăreață e nevoită să scoată iar bani grei din buzunar! Chiar ea a făcut dezvăluirile! Ce s-a întâmplat de data aceasta? Are legătură cu renovarea casei de vis în care așteaptă cu nerăbdare să se mute! Vă prezentăm cele mai noi declarații făcute de artistă!

Ruby, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară, a început o nouă renovare la casa visurilor ei! Prima nu a fost cum și-a dorit, iar artista nu a putut să lase lucrurile așa. Potrivit declarațiilor făcute de cântăreață, totul merge bine acum, dar procesul va dura 22 de zile.

Artista renovează încă din luna februarie, iar acum este nevoită să aștepte 22 de zile. Vedeta a dezvăluit că a fost țepuită în urmă cu câteva săptămâni, motiv pentru care a căutat o altă echipă care să se ocupe de locuință. Cântăreața se va muta în casă în luna decembrie și așteaptă cu nerăbdare.

„Pentru a doua renovare la rând, merge destul de bine. Măcar a doua o să dureze 22 de zile. Renovez din februarie, am golit tot apartamentul, am spart toți pereții, toată casa, am făcut-o de la 0 iar. Am luat țeapă acum câteva săptămâni și a trebuit să îmi caut o altă echipă cu care să renovez din nou. Cei care au fost înainte nu au făcut treaba cu desăvârșire. Am pereți strâmbi, am vopseaua care a căzut de pe pereți, lucrurile nu au fost făcute cum trebuie. Asta este. Mi-am luat o țeapă, mergem înainte, acum urmează să mă mut în casă pe 15-20 decembrie, abia aștept. Am dat și de niște oameni ca lumea, abia aștept”, a declarat Ruby, potrivit wowbiz.ro.