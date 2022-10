Teja s-a salvat în prelungiri: „Felicit toată echipa!”

FC Botoşani a câștigat la limită, scor 1-0 (0-0), duelul din penultima etapă a „regularului”, susținut pe „Municipal” cu „U” Craiova 1948..

Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul Sekou Camara în pri ul minut al prelungirilor.

„Nu mai știam să ne bucurăm, au trecut 7 etape și poate meritam mai multe puncte. Ne bucurăm că am câștigat, băieții au dat totul, au arătat determinare, și-au dorit foarte mult să câștige, să arate că imaginea lor e bună și că au calitate. A fost veselie în vestiar, sunt 3 puncte importante, care ne dau încredere și moral. Felicit toată echipa, azi cred că am avut ocaziile mai mari, chiar dacă ei, în prima repriză, au avut un pic posesia, dar ocaziile au fost la noi. Iar în a doua repriză am fost clar mai buni. Au avut o posesie bună prima repriză, au avut mingea, dar fazele clare le-am avut noi. A doua repriză am pus presiune pe ei, le-a fost greu să iasă din propria jumătate și, până la urmă, Dumnezeu ne-a ajutat și am reușit să câștigăm pentru că meritam”, a declarat Mihai Teja, antrenorul principal al FC Botoșani.

Pentru FC Botoşani acesta este primul success după o serie de şapte etape fără victorie, seria cuprinzând trei egaluri şi patru eşecuri. Cu 17 puncte, FC Botoșani a urcat pe locul 10, la egallitate cu FC Voluntari, formație aflată pe locul 7, diferența fiind făcută de golaveraj.