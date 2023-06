Telefonul magic care i-a schimbat viața lui Cătălin Scărlătescu. La doar 7 ani, a dat o mulțime de bani ca să gătească prima mâncare

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre telefonul magic care i-a schimbat viața, dar și despre persoana care i-a fost alături atunci când a preparat prima mâncare gătită din viața lui. La doar 7 ani a dat o mulțime ca să gătească.

Se spune că nimic în viață nu este întâmplător, însă unii oameni ar putea spune că este o simplă coincidență. Dar oare există coincidențe? Viața de bucătar a lui Cătălin Scărlătescu avea să înceapă la vârsta de 7 ani, atunci când a fost nevoit să-și gătească singur prima mâncare gătită. Forțat de împrejurări, celebrul chef a sunat-o pe bunica lui, telefon care avea să-i schimbe viața.

Care a fost prima mâncare gătită de Cătălin Scărlătescu

Invitat în podcastul lui Mihai Morar, Scărlătescu a memorat prima lui interacțiune cu viața din viitor bucătar. Juratul de la Chefi la cuțite își aduce aminte că avea doar 7 ani, era singur acasă și nu mâncase de 2 zile. Se spune că nevoia te învață, iar asta avea să o simtă pe propria piele. Nu a stat pe gânduri și a sunat-o pe bunica lui din Constanța. Pe vremea respectivă, o convorbire telefonică de la Brașov la Constanța costa o mică avere. Și uite cum, la doar 7 ani, Cătălin Scărlătescu a dat o mulțime de bani ca să gătească o mâncare de cartofi.

”A fost cea mai scumpă mâncare din viața mea. Eu eram la Brașov și am sunat-o pe bunica mea la Constanța. Pe vremea aia costa foarte mult o convorbire Brașov – Constanța, doar ca să fac o mâncare de cartofi.

Eram singur acasă, nu mâncasem de 2 zile și am sunat-o pe bunica mea și am stat de vorbă cu ea 2 ore.

Bunica mi-a zis: ”Vezi ce ai prin frigider” și uite așa am făcut singur prima mâncare gătită. Fiind o femeie extraordinar de caldă și bună, a sta cu mine până am terminat. A stat cu mine în telefon până am curățat cartofii, până când am terminat mâncarea de cartofi.

Crema de zahăr ars, cozonacul fierbinte, cornulețele cu untură de oară, chestiile normale din copilărie, astea sunt gusturile copilăriei”, a spus Scărlătescu în podcastul lui Mihai Morar.

Ce tarif are Cătălin Scărlătescu pentru a găti la un eveniment pulic

Cătălin Scărlătescu a reușit să devină unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, iar cei care își doresc să-l aibă alături la evenimente publice vor scoate din buzunar bani grei. În urmă cu doar câteva zile, juratul de la Chefi la cuțite a fost invitat să participe la un eveniment în Galați, intitulat ”Live Cooking Show”. Potrivit organizatorului, Marius Adam, onorariul lui Scărlătescu a fost de 30.000 de lei.

„Onorariul d-lui Cătălin Scărlătescu a fost de 5.250 de euro, fără TVA. Acesta este tariful standard al lui chef Scărlătescu pentru a participa la un eveniment. Deci da, dacă adăugăm și TVA-ul, onorariul dumnealui a ajuns la 30.000 de lei. Dar noi considerăm că au meritat aceste onorarii atât chef Scărlătescu, cât și ceilalți chefi prezenți vineri și sâmbătă, pentru că evenimentul a fost un succes. Lumea a venit în piață, s-a simțit bine, cei de la Piețe Galați și-au promovat cu această ocazie cea mai mare piață din Galați, așa că toată lumea a fost mulțumită.

Contribuția noastră, a firmei Autentic Events, a fost de 50.000 de lei, pe lângă suma de 50.000 de lei alocată de Piețe Galați. Prin urmare, putem spune că bugetul evenimentului a fost de 100.000 de lei. La acest eveniment, ca de altfel la toate evenimentele pe care le organizăm și în alte orașe din țară, am venit cu parteneri comercianți după noi, cărora le percepem o taxă de participare. La Galați am venit cu 12 comercianți… Nu, nu a fost nimeni din Galați între cei 12, au fost doar parteneri de-ai noștri cu care mergem și la alte evenimente în țară”, a spus acesta, pentru faramogul.ro.