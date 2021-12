Survivor România va debuta pe 16 ianuarie, iar concurenții sunt în „febra” pregătirilor. Roxana Ciuhulescu face parte din echipa “Faimoșilor”, care va duce lupte crâncene cu cei din tabăra “Războinicilor”. Miza de 100.000 de euro, dar și adrenalina de care va avea parte au determinat-o pe vedetă să ia foarte în serios această competiție. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Roxana Ciuhulescu a dezvăluit cum s-a pregătit pentru aventura din Dominicană, dar și ce sentimente o încearcă la gândul că va sta departe de familie destul de mult timp.

“Mi-am pregătit bagajul, m-am pregătit sufletește, moral și fizic. Va fi experiența vieții mele!”, începe Roxana Ciuhulescu destăinuirile. Va fi, în primul rând, un test psihologic, iar apoi un test de rezistență și forță. Nu o sperie deloc! Știe că poate face față oricărei competiții.

CANCAN.RO: Când este programată plecarea în Dominicană?

ROXANA CIUHULESCU: Mi se adresează foarte des această întrebare. Zilnic, de vreo 5-6 ori pe zi. Tot ceea ce vă pot spune este că vom pleca în prima săptămână din luna ianuarie. Probabil și data plecării am senzația că este calculată cu un scop, tot ca o testare. De Sărbători stai mai mult cu familia și ai parte de o perioadă liniștită. Apoi, brusc, ești luat de lângă ai tăi și supus celui mai crâncen test din viața ta.

CANCAN.RO: De câte zile ai avut nevoie pentru a te decide dacă accepți propunerea Survivor?

ROXANA CIUHULESCU: Cred că au fost vreo opt zile, o decizie care n-a fost deloc ușor de luat. Am avut lungi discuții cu Silviu (n.r. soțul), el a fost cel mai greu de convins: Cea mai pozitivă a fost Ana (n.r. fiica), care mi-a spus: „Mama, cred că te vei duce, nu-i așa?!”, deși eu nu apucasem să iau decizia finală și mă frământam.

”Silviu se antrenează cot la cot cu mine!”

CANCAN.RO: Ai discutat mult cu soțul?

ROXANA CIUHULESCU: Cu Silviu însă a trebuit să duc tratative lungi. Între timp a acceptat și acum, în spirit de solidaritate, se antrenează cot la cot cu mine și va face asta până în ziua în care voi pleca. Pe de altă parte, tot pentru susținere, Felix, fratele meu, s-a decis să mănânce foarte puțin cât timp voi fi eu plecată. Așadar, am suport din toate părțile.

Care a fost frica cea mai mare pe care Roxana Ciuhulescu a avut-o

CANCAN.RO: Cine va avea grijă de copii în lipsa ta?

ROXANA CIUHULESCU: Grija copiilor a fost cel mai des pusă în discuție și a atârnat greu în luarea deciziei. Pentru că, dacă nu aveam cu cine să las copiii, adică nu aveam siguranța că puii mei sunt îngrijiți bine și nu vor duce lipsă de nimic, decizia ar fi fost alta.

Copiii vor rămâne cu Silviu, care va fi și mama și tată, în perioada aceasta, dar și cu cele două bunicuțe: una naturală, respectiv mama mea, iar cealaltă, ca să zic așa, adoptată. Este o doamnă care stă în permanență cu noi și va avea grijă de copii și de casă.

Din acest punct de vedere am acest confort mental, că îmi știu copiii în siguranță și că tatăl lor va suplini lipsa mea. Eu voi merge în Dominicană să lupt pentru ei.

CANCAN.RO: Ce zic copiii și soțul tău despre plecarea ta în Dominicană, pentru o perioadă care s-ar putea prelungi până la 4 luni?

ROXANA CIUHULESCU: Silviu a fost foarte greu de convins, ba chiar a bătut în retragere. Am simțit din primul moment că nu i-a plăcut deloc ideea, îi era frică, și probabil se teme în continuare pentru sănătatea mea. Ana a fost cea mai entuziasmată, abia așteaptă să mă vadă pe TV, iar lui Cezar (n.r.: fiul de 3 ani și jumătate) îi explic că voi pleca o perioadă și că o să mă vadă la televizor. Decizia a fost luată și merg înainte.

CANCAN.RO: Te antrenezi pentru Survivor? Câte ore, cum și cu cine?

ROXANA CIUHULESCU: Da, m-am antrenat și mai mult decât mă antrenam înainte. Au fost zile în care am făcut și câte două antrenamente pe zi, inclusiv de supraviețuire. Am lucrat cu câțiva dintre cei mai buni instructori de la cele două săli la care am abonament și unde mergeam des și înainte de a accepta provocarea Survivor. Așadar, nu se pune problema că îngraș porcul în Ajun.

În acest moment, sunt în cea mai bună formă fizică, m-am adaptat programului, mi-am luat și concediu, drept pentru care am dedicat o mare parte din timp antrenamentului. M-am antrenat și cu Marian Ivana, fostul antrenor al lotului național de box feminin, cel cu care eu am intrat în ring de două ori.

Am început să umblu și la regimul alimentar, să scot ouăle, carnea, asta ca să-mi obișnuiesc stomacul cu hrană mai puțină, să las pauză mare între mese. Pe de altă parte, tot în această perioadă fac booster cu vitamine, minerale și antioxidanți, pentru a-mi crește imunitatea și rezistența la efort.

De asemenea, am făcut și câteva ședințe de bronz, acestea în ideea să-mi pregătesc pielea pentru soare. În Republica Dominicană sunt până la 38 de grade Celsius, ziua, așa că nu vreau să mă pârlesc din prima.

Mi-am pregătit bagajul, m-am pregătit sufletește, moral și fizic. Va fi experiența vieții mele. De departe, cea mai incredibilă, cea mai puternică din toate punctele de vedere. Abia aștept!

CANCAN.RO: Ești rea de foame sau ești obișnuită să mănânci puțin?

ROXANA CIUHULESCU: Nu știu cum o să primească organismul meu treaba asta cu alimentația. Mă rog, de-a lungul timpului am ținut și eu regim/dietă, așa că știu cum este să faci foamea.

Am însă avantajul că am făcut sport de performanță, am făcut sport de mică și am trecut prin multe dintre situațiile în care voi fi pusă în Dominicană. Mă adaptez însă ușor și lucrez bine în echipă, am făcut handbal de performanță.

Întotdeauna mi-am respectat adversarul și niciodată nu l-am subestimat. L-am analizat foarte bine ca să știu ce tactici să aplic. Și ca să răspund direct la subiect, da, nu sunt mare mâncătoare, dar până acum nu m-am testat nimeni la supraviețuire. Este primul test de acest fel.

CANCAN.RO: Numește trei lucruri care consideri că îți vor lipsi cât timp vei fi la Survivor.

ROXANA CIUHULESCU: Cu siguranță că o să-mi lipsească familia. Aici va fi pentru mine suferința cea mai mare, nu cea de hrană. Așadar, familia, prietenii cei mai apropiați, pe care îi iubesc și mă iubesc și îmi va lipsi și abia apoi hrana… cafeaua, în mod special.

Roxana Ciuhulescu, printre favoritele de la casele de pariuri

CANCAN.RO: La casele de pariuri ești cotată pe locul 2, în clasamentul finaliștilor. Ce spui de această poziție?

ROXANA CIUHULESCU: Locul 2 este interesant, dar este abia începutul. Probabil, pariurile cu adevărat vor începe din prima sau a doua săptămână. Nu știu cum văd cei de acasă această competiție, dar, cu siguranță, le va fi ușor să-și facă o părere după prima săptămână. S-ar putea să aveam surprize mari din partea cui nu ne așteptăm.

CANCAN.RO: Ce te-a motivat cel mai mult?

ROXANA CIUHULESCU:Pentru mine, modelul, omul care mă motivează cel mai mult este Eduard Novak. El este sportivul care după 10 ani de patinaj viteză și titluri castigate de campion național, în urma unui accident de mașină și-a pierdut laba piciorului drept.

Asta nu l-a dărâmat, ci l-a determinat să se ridice și să devină peste ani campion paralimpic la o cu totul altă disciplină: ciclism. Practic, Novak, care poartă o proteză care se întinde de la laba piciorului până la nivelul genunchiului drept, este singurul nostru campion paralimpic la ciclism, titlu câștigat în 2012.

Anul acesta, Eduard Novak, ministrul Sportului, a câștigat din nou o medalie de argint la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.

CANCAN.RO: Ai discutat cumva cu foști concurenți de la Survivor pentru a le cere sfaturi?

ROXANA CIUHULESCU: Da, am discutat cu Andrei Stoica, Elena Ionescu, Cătălin Moroșanu, cu Dan Cruceru și Anda Adam. Andrei mi-a insuflat din tăria lui de a rezista în acest show și mi-a vândut cele mai mari secrete. Mi-a spus să am încredere în mine, am toate calitățile și să trăiesc la maximum această experiență. După ce se va încheia, o voi regreta. Mi-ar fi plăcut să-l am coechipier pe Andrei.

Elena Ionescu a fost persoana care m-a încurajat și mi-a spus că Survivor va fi cea mai incredibilă experiență din viața mea, iar Dan mi-a tăiat aripile din prima. Moro m-a învățat câteva trucuri și Anda Adam mi-a mărturisit că este wow și că și-ar fi dorit foarte mult să rămână mai mult timp în competiție.

Sursă foto: Instagram.com