Roxana Ciuhulescu și-a luat inima-n dinți și a sunat la medicul estetician, pentru o programare. Vedeta își propusese să facă o corecție facială, astfel că a apelat la o intervenție chirurgicală.

Este vorba de o operație minim invazivă de ridicare a pleoapelor, din cauza faptului că o deranja foarte tare acest aspect, atunci când stătea în fața calculatorului. Roxana Ciuhulescu a povestit, într-un interviu pentru Antena Stars totul despre această procedură la care a apelat. (CITEȘTE ȘI: ROXANA CIUHULESCU REVINE PE MICILE ECRANE! CE EMISIUNE VA PREZENTA ȘI LA CE POST DE TELEVIZIUNE VA APĂREA)

„E vorba de o operație de ajustare a pleoapelor. Totuși am și eu o vârstă și se pare că pielea și-a mai pierdut din elasticitate. Nu o fac neapărat în scop estetic, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. A început să mă deranjeze când stau la calculator și m-am hotărât să fac această operație. Procedura în sine nu cred că durează prea mult”, a povestit Roxana. (CITEȘTE ȘI: CUM A REUȘIT ROXANA CIUHULESCU SĂ SLĂBEASCĂ 14 KILOGRAME DUPĂ CE A NĂSCUT A DOUA OARĂ: ”CEL MAI GREU ÎMI ESTE SEARA”)

„A durat un pic mai mult de o oră, dar asta din cauza faptului că am avut mari emoții, tremuram ca piftia de emoție. Mă așteptam să ies de acolo ceva mai rău, dar arăt bine pentru o operație de genul acesta. Sunt ușor umflată, ușor vânătă la ochi, în rest totul este ok, aștept ca vineri să-mi scoată firele.

Mi-a fost destul de teamă, căci este vorba de o operație la ochi, mi-a luat cam 3 ani de zile să mă hotărăsc să fac această intervenție, este o intervenție minim invazivă, eram așa de speriată că am vrut să renunț cu o oră și jumătate înainte de intervenție.

Nu e vorba de estetic, ci de faptul că mă deranja, îmi obosea ochii și îmi arcuiam sprâncenele doar să îmi eliberez ochiul să văd mai bine. Cred că a fost cea mai bună treabă pe care puteam să o fac. Singurele restricții pe care le am sunt mâncărurile sărate și acum stau cu o pungă de gheață că m-am trezit cu ochii ușor umflați”, a spus Roxana Ciuhulescu, la „Star Matinal”.

Roxana Ciuhulescu, despre familia sa

Roxana Ciuhulescu a fost prezentă, în urmă cu aproape un an, în studioul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, unde a vorbit despre familia sa frumoasă, soțul și cei doi copii. A povestit și despre situația dificilă în care s-a aflat.

„Am vrut să rezist până pe 12 iulie ca să îi fac cadou soţului. Eu am făcut tratamente la cea clinică multă vreme, dar nu s-a întâmplat nimic. Am făcut o serie de analize, apoi am început procedura. Nu au venit rezultatele şi am făcut testul barza. Am sunat-o pe medic să îi spun că a ieşit pozitiv. Culmea este că şi pe Ana am născut-o la 32 de săptămâni şi două zile. Am făcut sport până în ultima zi de naştere, pe ea am născut-o pe Valentine’s Day. Amândoi copiii au fost cadouri pentru soţii mei. Eu cred în coincidenţe. Nimic nu este întâmplător în viaţă. (CITEȘTE ȘI: ROXANA CIUHULESCU A PLECAT ÎN LUNA DE MIERE LA TREI LUNI DUPĂ CĂSĂTORIE! CE DESTINAȚIE EXOTICĂ A ALES)

Toţi bărbaţii din familia asta, cu excepţia fratelui meu, toţi sunt născuţi pe data de 12. Mâine se împlinesc cinci luni (nr. de când a devenit mămică pentru a doua oară)… Am fost aproape de depresia postpartum. Eram terminată de oboseală. Silviu a văzut că nu mai pot. A zis: „Gata, următoarele nopţi mă laşi pe mine”. Aşa am reuşit”, afirma Roxana Ciuhulescu.

Roxana Ciuhulescu, la al doilea mariaj

Silviu Bulugioiu și Roxana Ciuhulescu s-au cununat civil în luna martie 2018. Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie, atunci când a adus pe lume un băiețel, Cezar. Micuțul este rezultatul mariajului pe care vedeta îl are cu Silviu Bulugioiu. Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din mariajul cu Mihai Ivănescu.