Cum a reușit Roxana Ciuhulescu să slăbească 14 kilograme după ce a născut a doua oară: ”Cel mai greu îmi este seara”

Fosta prezentatoare a mărturisit că după ce a născut a doua oară a intrat într-un program drastic de slăbit, iar rezultatele sunt mai mult decât vizibile.

Roxana Ciuhulescu a dezvăluit pentru viva.ro despre cum a reușit să scape de toate kilogramele pe care le-a acumulat în cele 9 luni de sarcină.

„Nicio sarcină nu seamănă cu alta și nicio perioadă post maternitate, cu cea de la primul copil. Atunci, adică în urmă cu 10 ani, am luat 24 de kilograme în timpul sarcinii, surplus pe care l-am dat jos rapid după nașterea Anei. Acum, la Cezar, au fost 14 kilograme și în 8 luni am scăzut doar 12. Țin dietă, fac sport și beau multă apă plată. Deși nu sunt adepta curelor a trebuit să accept că fără ele nu se poate. Am eliminat pâinea, făinoasele, dulciurile și sucurile din alimentația mea și am ajuns să merg de 4 ori pe săptămână, la sala. Luni, marți, miercuri și vineri mă antrenez susținut.

Normal, cel mai greu îmi este seara, când încep să mă apuce toate poftele. Ultima masă încerc să o iau cât mai devreme. Mănânc pește, grătar, salate și supă de legume proaspete, nelipsită din meniul meu zilnic.

Am zile în care îmi vine să cedez, dar îmi trece repede, după ce mă uit în urmă la cât a fost și ce puțin a mai rămas”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru aceeași sursă.

Căsătorie în mare secret

Roxana Ciuhulescu şi Silviu Bulugioiu s-au căsătorit la începutul lunii octombrie anul trecut, după ce cu nici șase luni înainte de acest eveniment fericit ea divorțase de omul de afaceri Mihai Ivănescu.

Mireasa a fost superbă şi a strălucit în rochia semnată Athena Philip, accesorizată cu voaletă, şi buchetul din orhidee imperiale, iar mirele s-a asortat cu fiul, alegând un costum din trei piese, şi accesorizat cu papion. Tabloul a fost animat de cele cinci domnişoare de onoare, în rochiţe din dantelă şi tul, cu broderie elegantă.