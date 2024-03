Teo Trandafir, dezvăluiri tulburătoare! Cum a aflat prezentatoarea de la Kanal D că este înșelată: ”El lipsise de acasă 3 zile”

Invitată în podcastul moderat de Ilinca Vandici, Teo Trandafir (55 de ani) a vorbit despre experiențele nefericite și dureroase pe care le-a trăit în dragoste. Fosta prezentatoare TV a fost căsătorită de două ori, mariaje care s-au finalizat, printre altele, și din cauza infidelității bărbaților din viața sa.

Sinceră și deschisă, Teo Trandafir a vorbit despre eșecul din viața sa amoroasă. Curând împlinește vârsta de 56 de ani, însă este conștientă că fără experiențele din trecut nu ar fi fost omul de astăzi. A fost căsătorită de două ori, iar unul dintre mariaje s-a încheiat din cauza infidelității partenerului ei.

Teo Trandafir s-a căsătorită pentru prima dată cu Alexandru Trandafir în anul 1990. După 6 ani petrecuți împreună, cei doi au decis să divorțeze împotriva voinței amândurora – din motive independente. În anul 2012, când spera că și-a găsit jumătatea, fosta prezentatoare TV s-a căsătorit cu Iosef Constantin, însă mariajul lor s-a încheiat după doar 6 luni.

Citește și: CUM A FOST DATĂ AFARĂ, DE FAPT, TEO TRANDAFIR DE LA KANAL D. FOSTA VEDETĂ TV A SPUS TOTUL DUPĂ CÂTEVA LUNI: „AM AVUT UN MOMENT DE PANICĂ”

Teo Trandafir: ”Bărbatul care ți-a făcut aia, trebuie pedepsit”

Se spune că femeile au avut întotdeauna al șaselea simț. În cazul fostei prezentatoare TV, ”arma” secretă a fost, fără îndoială, intuiția. În cadrul podcastului moderat de Ilinca Vandici, Teo Trandafir și-a amintite de un episod mai puțin fericit din cea de-a doua sa căsnicie, momentul în care a primit semne clare că ceva nu este în regulă. Soțul ei petrecea mult timp vorbind la telefon, lipsea de acasă cu zilele, fapte peste care ar fi putut trece, însă decizia de separare a venit chiar din partea partenerului ei – care i-a recunoscut că are pe altcineva.

„Uneori nu a mers pentru că el era foarte cu piciorul în prag, alte ori pentru că nu-mi era fidel, la un moment dat am simțit eu că se întâmplă asta. El era cumva așa mai cu capsa pusă, parcă vorbea mult la telefon, nu în casă, am zis că-s nebună. Mi-a spus el, nu am căutat. Lipsise de acasă trei zile, nu l-am întrebat nimic când s-a întors, la un moment dat cred că am făcut-o, n-a avut o justificare, aș fi trecut peste, eu aș fi așteptat să o dregem. Fiecare dintre bagajele pe care le duci, trebuie lăsate în gară, pentru că dacă nu, greutatea bagajelor te va depăși. Bărbatul care ți-a făcut aia, trebuie pedepsit. Am învățat să uit complet.De iertat n-am încercat. După ce l-am uitat, mai scot mortul? S-a închis. Pe mine nu mă iert”, a declarat Teo Trandafir, în cadrul podcastului realizat de Ilinca Vandici.

Din toate aceste experiențe, Teo Trandafir recunoaște că a învățat să uite întâmplările nefericite din viața sa, însă nu să și ierte oamenii care i-au greșit. În altă ordine dirie idei, moderatoarea de la Gold FM privește cu optimism spre viitor și speră că își va întâlni bărbatul alături de care va avea o bătrânețe liniștită și lipsită de griji.

„Nu pierzi mare lucru, în afară de moarte, nimic nu e ireparabil, oamenii vin și pleacă. Stai să mă gândesc (n.r. dacă mai crede în dragoste). Nu știu unde aș putea-o găsi, la mine în casă nu e, iar la serviciu nu e, în rest doar să o găsesc în mașină. Umblu foarte puțin, sunt un om antisocial. Mi-e teamă să nu fiu dezamăgită. M-aș vedea în fața altarului, dragostea nu are nimic de-a face cu asta, am 56 de ani curând, dar dacă mi se întâmplă ceva și nu mai pot avea grijă de mine? Trebuie să fie cineva acolo.”, mai spune Teo Trandafir.

Citește și: CARE ESTE CEA MAI MARE TEMERE A LUI TEO TRANDAFIR. A DEZVĂLUIT ABIA ACUM: ”ÎN VIAȚA ASTA, MI-E FRICĂ DE…”