Teodora, adevărul despre relaţia cu fostul coleg de la Casa Iubirii! Îl așteaptă sau nu după sezonul 4? „Așa cum a spus și el, nici eu nu o să-l uit niciodată”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Teodora Bănică vorbește despre descalificarea ei din Casa Iubirii, chiar înainte cu o zi de finală, din cauza unor presupuse mesaje indecente. Tânăra susține că cineva i-ar fi pus gând rău pentru a o ține departe de marele premiu, dar și de Denis Dorobanțu, concurentul de care se apropiase în ultimele săptămâni. Ce s-a întâmplat cu ei doi după plecarea ei din emisiune și când au vorbit ultima oară, aflați mai jos!

Deși susține că descalificarea din Casa Iubirii i-a adus mai multe claritate și liniște, din păcate, acum Teodora trebuie să stea departe și de Denis Dorobanțu, concurentul pe care începuse să îl simpatizeze în ultimele săptămâni din competiție. După ce a scăpat din interacțiunea ”toxică” cu Robi, după cum chiar ea mărturisește în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, bruneta s-a apropiat vizibil de cel de-al doilea concurent, însă destinul i-a separat. În fine, destinul și… descalificarea Teodorei!

Din cauza unor presupuse mesaje despre care Teo susține că sunt fake, ea și Robi au fost dați afara din emisiune chiar cu o zi înainte de marea finală. Acum, concurenta de la Casa Iubirii explică ce s-a întâmplat între ea și Dorobanțu după ce ea a plecat acasă, iar el a ales să rămână în emisiune chiar și în sezonul 4.

”Denis Dorobanțu a fost ca o gură de aer pentru mine. Exact așa cum a spus și el, nici eu nu o să-l uit niciodată. A fost omul potrivit la momentul nepotrivit. Am văzut că încă se mai discută despre ceea ce am avut noi în casa și speculații că am avea ceva în continuare. Nu e cazul de așa ceva! Nu discutăm! Nu vreau să îi fac probleme acolo să îi dau mesaje. Nu vreau să rămân prinsă în trecut. Nu, nu m-a mai căutat după emisiune. Ne-am luat rămas bun în emisiune. A fost o îmbrățișare cât o mie de cuvinte”, a spus Teo de la Casa Iubirii, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Chiar și așa, Teo explică în ce condiții i-ar da o șansă lui Dorobanțu, în ce relații a rămas cu fiecare fată din casă, dar și de ce mama sa nu l-a agreat niciodată pe Robi. De ce s-a opus femeia relației dintre ea și concurent, dar și cine crede că a pus la cale toate mesajele fake care i-ar adus descalificarea, aflați AICI.

