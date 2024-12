Teorie controversată despre Lună. Emil Străinu lansează noi speculații: „Pe partea nevăzută, ar exista…”

Emil Străinu a discutat la CANCAN SENZAȚIONAL despre teoriile privind aselenizarea și misterele Lunii. Acesta a adus în atenție mai multe puncte controversate, sugerând existența unor elemente care contrazic versiunea oficială oferită de NASA și alte agenții spațiale. Iată ce a spus!

Străinu susține că există diferențe între cizmele astronauților și urmele lăsate pe Lună, observate inclusiv la Muzeul Smithsonian.

De asemenea, Emil Străinu a prezentat o teorie conform căreia Luna ar putea fi un satelit artificial, utilizat ca bază de monitorizare de către o entitate extraterestră numită „Clubul Galactic”. Acesta a susținut că partea nevăzută a Lunii ar ascunde structuri de dimensiuni mari, similare unor orașe, și că există tensiuni între marile puteri spațiale pentru a controla acest teritoriu.

Un alt subiect abordat a fost interdicția impusă de SUA altor state de a aseleniza în locurile unde au fost misiunile Apollo. Străinu a calificat această practică drept „foarte ciudată”. Totodată, el a menționat competiția intensă dintre țări precum SUA, China, Rusia, India, Japonia și Israel, toate dorind să exploreze Luna.

„Problema este alta. Dacă mergeți la Muzeul Smithsonian, iară vă trimit acolo, și veți vedea cizmele astronauților, veți vedea că talpa cizmelor astronauților este cu totul deosebită față de urma care a fost lăsată acolo, care am văzut eu cu ochii mei. Adică vă pot spune multe. Deci o emisiune pe Apollo poate ține, vă spun, șase ore și demontați până la ultimul șurub. Eu am fost în rachetă, m-am suit pe neam, m-am cățărat acolo. Am fost la apărare anterioră, vă dați seama, am fost la rachetă anterioră, la aviație și tot ce am fost în zona asta. Deci m-am dus printre ele, parcă știam să mă uit, să văd, să întreb. Plus că erau mulți de-ai lor care, cum să spun, erau ei convinși că nu s-a mers pe Lună. Și dădeau ei argumente contra din treaba asta.

Deci eu spun teoria. Cu asta eu nu sunt de acord, ca să ne înțelegem. Vă spun teoria. V-am spus, cu faptul că nu s-a fost pe Lună sunt absolut de acord. Această teorie spune așa: pe această stație artificială, numită Selena, Luna, singurul nostru satelit, care noi îi spunem că este natural, ar exista o stație, un laborator imens, ceea ce se numește Clubul Galactic. De fapt, al celor care ne-au monitorizat nouă apariția pe Pământ, dezvoltarea de la cel mai mic stadiu – de la Cro-Magnon, oameni de Neanderthal și așa mai departe – până când am ajuns noi. Și de unde am fi și supravegheați. Spre această teorie ar duce un lucru foarte interesant și anume faptul că, pe partea nevăzută a Lunii, ar exista adevărate orașe sau construcții de dimensiunea unor orașe.

A existat o întreagă bătălie între Agenția Spațială Chineză și Agenția Spațială Americană, pentru că chinezii au vrut să prezinte acele fotografii, ei trimițând o navă robot.

Al doilea aspect este legat de faptul că americanii au interzis oricărui alt stat să aselenizeze în locurile unde au fost ei. De ce? Adică este foarte ciudat. Și sunt mult mai multe cu partea nevăzută. Și de ce este înghesuiala asta? Acum americanii vor să ducă oameni pe Lună. Federația Rusă vrea să meargă pe Lună cu om. China vrea să meargă și ea pe Lună cu om. Japonia vrea să meargă. India vrea să meargă. Israelul vrea să meargă pe Lună – a avut sonda aceea care zice că s-a prăbușit, s-a lovit. Apropo, Israelul în desertul Negev are un centru spațial extraordinar de dotat, adică comparabil cu ce au americanii.

Și culmea culmilor, de ce au trimis israelienii lava pe Lună? Pentru că ei au aflat, cu două săptămâni înainte, că arabii pregătiseră niște nave care să fie trimise pe Lună în vederea unui program de ducere a unui arab pe Lună. Prin niște discuții cu americanii, cu un trec joc de culise, s-au dus primii israelieni acolo, după care arabii au renunțat pe moment. Dar ei își pregătesc un program spațial. Programul spațial este pregătit în Emiratul Sharjah, unde se află cel mai mare centru de cercetări din Emiratele Arabe Unite.”, a spus Emil Străinu la Cancan Senzațional.