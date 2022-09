Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Tu ai idee care este numărul maxim de zile de joi care pot fi în același an calendaristic? Sigur nu te așteptai la asta!

Pentru a avea o zi cât mai productivă este indicat sa-ți distragi atenția de la rutina zilnică, măcar pentru câteva minute. Astăzi îți propunem un test de inteligență care te va pune pe gânduri.

Testele de inteligență sunt adesea utilizate de psihologi pentru a vedea care este coeficientul IQ al unei persoane. În zilele noastre, multe dintre acestea sunt disponibile online, sub formă de iluzii optice, șiruri de numere, galerii foto, teste cu chibrituri și multe altele.

Vezi și: TEST IQ | CINE ESTE TATĂL BEBELUȘULUI DIN IMAGINE? GENIILE RĂSPUND CORECT ÎN 3 SECUNDE

Chiar dacă multe dintre ele nu oferă un coeficient exact sau o evaluare profesională, sunt o modalitate plăcută de a vă petrece timpul liber și de a vă relaxa.

Ești pregătit să descoperi care este numărul maxim de zile de joi care pot fi în același an calendaristic?

Test de inteligență: Care este numărul maxim de zile de joi care pot fi în același an calendaristic?

REZOLVARE: Un an are 52 de săptămâni. Așadar, din start, avem un număr de 52 de zile de joi. Mai rămân însă câteva zile „neutre”. Asta pentru că 52 de săptămâni înseamnă 52 x 7 = 364 de zile. Și un an are 365 (sau 366, cel bisect) de zile.

Drept urmare, a 365-a zi (sau a 366-a, dar nu ambele, pentru că sunt consecutive) poate fi joi, ceea ce înseamnă că numărul maxim de zile de joi care pot fi în același an calendaristic este de 52 + 1 = 53.

Ce înseamnă nivelul IQ-ului?

Persoanele care au valoarea IQ-ului mai mare de 140 sunt extraordinar de abile în activitaţi creatoare şi îi conduc pe alţii. Valorile de IQ dintre 131 şi 140 ating mai puţin de 3% din populaţie.

Vezi și: TEST IQ DIN ANUL 1880 | GĂSIȚI CHIPUL FEMEII CARE SE „ASCUNDE” ÎN ACEASTĂ FOTOGRAFIE DIN FRANȚA!

Testele de inteligență cunoscute astăzi ca teste IQ au fost create în 1905 de psihologul francez Alfred Binet (1857 – 1911). Multă vreme, ele au purtat numele lui Binet şi erau folosite de psiholog pentru a identifica acei copii care au nevoie de ajutor cu activitățile şcolare.

Acesta a ţinut să precizeze atunci că un rezultat scăzut la testele IQ nu semnalează o incapacitate de a învăţa, ci reprezintă un indiciu că este necesară dedicarea unui timp mai îndelungat studiului.