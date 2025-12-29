Test de inteligență | Care este umbra corectă a copacului din imagine?

Este luni și este timpul pentru un exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de inteligență. Tot ce trebuie să faci este să privești atent copacul din imagine și mai apoi să îți dai seama care este umbra corectă. Și timpul în care rezolvi testul este important, doar geniile o fac în numai câteva secunde.

Testele de logică sau jocurile de inteligență îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor IQ, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală.

Care este umbra corectă a copacului

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit. Iar pentru a o face trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari, lucrurile sunt simple: în imagine este prezentat un copac și tot ce trebuie să faci este să îți dai seama care este umbra corectă a acestuia. Statisticile arată că numai geniile o pot descoperi într-un timp relativ scurt.

Cei care au reușit deja să identifice corect umbra copacului sunt felicitați și aplaudați. Iar pentru cei care încă nu au reușit încă o să simplificăm puțin lucrurile. Oferim un indiciu și spunem că atenția trebuie să se concentreze pe variantele din partea stângă.

Dacă nici până acum nu ați identificat varianta corectă o să deslușim misterul. Mai exact, varianta C este imaginea cu umbra corectă. Răspunsul este evidențiat și în imaginea de mai jos.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test de inteligență | Identificați singura literă O ascunsă printre Q-uri, în cel mult 15 secunde

Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni răspunde corect