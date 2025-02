Test de logică | Unul dintre acești 3 tineri este, de fapt, polițist sub acoperire. Știți care?

Este momentul să îți pui din nou la încercare capacitatea de concentrare și nivelul de atenție! Îți prezentăm un test de logică pe care numai persoanele cu un IQ mai mare de 130 îl pot rezolva. Tot ce trebuie să știi este că unul dintre cei trei tineri din imagine este, de fapt, polițist sub acoperire! Crezi că știi care? Nu ai prea mult timp la dispoziție, așa că ai face bine să te grăbești! 3, 2, 1… Start!

Testele de logică devin rapid virale în mediul online, iar mulți încearcă să le rezolve într-un timp record. Aceste provocări sunt potrivite pentru oamenii care își doresc să își crească nivelul de IQ cu trecerea timpului. Le poți trimite și prietenilor tăi pentru a vedea care reușește să dea răspunsul corect. Nu uita să le spui că au la dispoziție doar 5 secunde, așa că nu pot sta prea mult pe gânduri.

În imaginea de astăzi avem patru personaje: un vânzător de înghețată și trei tineri. Primul dintre ei are o stație în buzunar, cel de-al doilea stă cu mâinile în buzunar, iar ultimul observă detalii din îndepărtare cu binoclul. Oare care să fie polițist?

Care este răspunsul corect

Ai reușit să îți dai seama care dintre cei trei tineri este omul legii? Dar prietenii tăi? Nu trebuie să îți faci griji dacă nu ai dat răspunsul corect la timp, asta pentru că există numeroase teste de logică și IQ pe care le poți încerca. Îți urăm mult noroc data viitoare!

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că răspunsul corect este A. Primul tânăr, îmbrăcat într-un hanorac verde, este polițist. Motivul? După cum am precizat și mai sus, el are o stație în buzunar. În cadrul acestui articol, mai jos, am atașat o imagine unde se poate observa mai bine despre ce vorbim. Atenția la detalii joacă un rol foarte important atunci când vine vorba de testele de logică, iar un aspect esențial te ajută să realizezi care este rezolvarea.

