Acasă » Știri » Test de perspicacitate | Găsiți ghepardul ascuns în această iluzie optică virală!

Test de perspicacitate | Găsiți ghepardul ascuns în această iluzie optică virală!

De: Anca Chihaie 26/09/2025 | 08:15
Test de perspicacitate | Găsiți ghepardul ascuns în această iluzie optică virală!

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de perspicacitate ! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!  

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test de perspicacitate

Aceste puzzle-uri sunt printre cele mai apreciate jocuri online pentru că reușesc să combine distracția cu exercițiul mental. Ele solicită răbdare, atenție la detalii și concentrare, fiind ideale atât pentru pasionații de provocări logice, cât și pentru cei care vor să-și testeze spiritul de observație într-un mod relaxant, dar competitiv.

În ierburile înalte se ascunde un prădător periculos, pregătit să sară asupra prăzii sale. Este vorba despre un ghepard care s-a camuflat perfect în peisaj, folosindu-se de culorile asemănătoare ale blănii sale cu vegetația din jur. Pentru a-l descoperi, ai nevoie de atenție maximă, o privire ageră și o minte concentrată, deoarece animalul este greu de observat la prima vedere.

Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în București
Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Dacă privești cu atenție imaginea, vei reuși să zărești ghepardul ascuns în partea stângă sus. Indiciul care trădează prezența sa sunt petele negre bine conturate, vizibile printre firele dese de iarbă. Doar cei cu ochi formați pentru detalii reușesc să îl identifice rapid, confirmând încă o dată cât de uimitor este camuflajul acestui prădător.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

TEST IQ | 11 – 4 = 0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Tags:
Iți recomandăm
DOLIU în lumea fotbalului! Un jucător a murit după ce s-a lovit la cap, pe teren. Avea doar 21 de ani
Știri
DOLIU în lumea fotbalului! Un jucător a murit după ce s-a lovit la cap, pe teren. Avea doar…
Cele 3 ZODII afectate de Luna în Capricorn, de pe 29 septembrie 2025. Schimbări majore pentru acești nativi!
Știri
Cele 3 ZODII afectate de Luna în Capricorn, de pe 29 septembrie 2025. Schimbări majore pentru acești nativi!
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua
Mediafax
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua
Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în București
Gandul.ro
Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și...
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de imaginat, în direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
Adevarul
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de...
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
Digi24
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
METEO: Cum va fi vremea în octombrie. Temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână
Mediafax
METEO: Cum va fi vremea în octombrie. Temperaturi mai mici decât cele normale...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arată acum Gabriela Firea, după mai multe intervenții estetice! Este complet schimbată
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
WOWBiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă...
Bărbatul care a câștigat aproape un miliard de dolari la loto a venit să-și ridice premiul:
Antena 3
Bărbatul care a câștigat aproape un miliard de dolari la loto a venit să-și ridice...
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din România. Ce spun meteorologii despre temperaturile din octombrie
Digi 24
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din România. Ce spun meteorologii despre...
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are...
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice! Lucian Mureşan fusese numit cardinal de către Papa Benedict
kanald.ro
A murit Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice! Lucian Mureşan fusese numit cardinal de către Papa...
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
StirileKanalD
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
kfetele.ro
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
observatornews.ro
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu...
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe în administrație
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și...
Singurele zodii care au stea în frunte până pe 1 octombrie. Primesc noroc din plin, oportunități și trăiesc momente unice
Fanatik.ro
Singurele zodii care au stea în frunte până pe 1 octombrie. Primesc noroc din plin,...
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine...
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Romania TV
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Procedura „sfârșit de serie”. RAR anunță noi modificări: Mențiunea se face în Certificatul de Înmatriculare Vehicul (CIV)
Capital.ro
Procedura „sfârșit de serie”. RAR anunță noi modificări: Mențiunea se face în Certificatul de Înmatriculare...
Ella Vișan de la „Insula Iubirii”: Am avut ședințe de hipnoză
evz.ro
Ella Vișan de la „Insula Iubirii”: Am avut ședințe de hipnoză
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea stațiunii
Gandul.ro
Colțul de RAI neștiut din România. Au fost investite 80 milioane de euro în transformarea...
Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani
as.ro
Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de...
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power...
Credeai că tace și îndură? CE S-A ÎNTÂMPLAT după voturi a fost BOMBA EMISIUNII! 5 concurenți au vrut să plece acasă, dar ce urmat i-a făcut să REGRETE decizia. Nimeni nu ar fi îndrăznit! Ce a făcut concurenta din Casa Iubirii în ultimele secunde
radioimpuls.ro
Credeai că tace și îndură? CE S-A ÎNTÂMPLAT după voturi a fost BOMBA EMISIUNII! 5...
Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB: „Băi, am adus sute de milioane de euro în România, nu e normal / Și la spital comandați?”
Fanatik.ro
Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB:...
O faimoasă jucătoare de tenis este însărcinată. Cum le-a dat fanilor vestea că așteaptă un copil. „Deja te iubim”
Fanatik.ro
O faimoasă jucătoare de tenis este însărcinată. Cum le-a dat fanilor vestea că așteaptă un...
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zile, 22 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
DOLIU în lumea fotbalului! Un jucător a murit după ce s-a lovit la cap, pe teren. Avea doar 21 de ...
DOLIU în lumea fotbalului! Un jucător a murit după ce s-a lovit la cap, pe teren. Avea doar 21 de ani
Cele 3 ZODII afectate de Luna în Capricorn, de pe 29 septembrie 2025. Schimbări majore pentru acești ...
Cele 3 ZODII afectate de Luna în Capricorn, de pe 29 septembrie 2025. Schimbări majore pentru acești nativi!
Amendă de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
Amendă de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
Când trebuie să anunți la job că ești însărcinată. Care este termenul limită, potrivit legii ...
Când trebuie să anunți la job că ești însărcinată. Care este termenul limită, potrivit legii din România
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru ...
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
ALTCEVA cu Adrian Artene revine sâmbătă, 27 septembrie, cu un nou episod special!
ALTCEVA cu Adrian Artene revine sâmbătă, 27 septembrie, cu un nou episod special!
Vezi toate știrile
×