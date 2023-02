Test IQ cu chibrituri | Mutați doar 2 bețe pentru a obține 5 pătrate!

Cancan.ro vă prezintă, astăzi, un nou test IQ cu chibrituri. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați doar două bețe, pentru a obține cinci pătrate. Dacă nu ați reușit să descoperiți răspunsul corect, atunci îl veți regăsi mai jos, în articol.

Încă de când au fost descoperite, testele de inteligență au fost utilizată sub forma unei metode pentru diagnosticul psihologic. Acestea ar putea stabili, sub o formă sau alta, ce grad de inteligență deține un individ. De mulți ani, însă, în jurul testelor de inteligență s-au născut controverse, multe persoane menționând faptul că ar putea să nu reprezinte un instrument corect, în totalitate, de măsurare a IQ-ului. Însă, ele sunt utilizate în continuare, sub această formă.

De data aceasta, Cancan.ro vă pune mintea la „încercare”. Tot ceea ce trebuie să faceți este să descoperiți cum să formați cinci pătrate, mutând doar două bețe.

Test IQ cu chibrituri: cum poți obține cinci pătrate?

În imaginea de mai sus, se pot observa șase chibrituri care formează o „căsuță”. Însă, pentru a reuși să ajungeți la cinci pătrate, trebuie să mutați două chibrituri. Priviți cu atenție imaginea și încercați să faceți un exercițiu vizual.

Dacă nu ați reușit să găsiți modalitatea prin care să formați cinci pătrate, atunci noi vă sărim în ajutor. Răspunsul se află mai jos, în articol (imagine).

IQ-ul mediu al unei persoane este 100

Coeficientul de inteligență (IQ) este un concept derivat din testele standardizate prin care se măsoară inteligența. IQ-ul mediu al unei persoane este de 100. Cel mai mare IQ a depășit pragul de 240. Primele teste psihometrice au apărut la începutul secolului al XX-lea, iar cel care le-a pus la punct a fost Alfred Binet.