Test IQ | Cum faci ca ecuația 8+1=7 să fie corectă? E nevoie să muți un singur băț de chibrit

O nouă zi, o nouă provocare interesantă. Testele de inteligență sunt exerciții care necesită nu doar atenție și gândire profundă, ci și capacitatea de a gândi în mod creativ pentru a găsi soluția. Ele pot apărea sub diverse forme, de la ghicitori și enigme vizuale până la probleme matematice. Dificultatea lor variază, unele fiind ușoare și distractive, în timp ce altele pot pune în dificultate chiar și cele mai strălucite minți timp de ore întregi.

Test IQ

Testul de astăzi pare la prima vedere unul simplu, cu o operație matematică de clasele primare, însă, nu e chiar așa. În esență, tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 8+1=7.

Cei care au reușit să rezolve testul și să corecteze egalitatea prin mutarea unui sigur chibrit primesc aplauze. Iar cei care nu au reușit încă vor găsi rezolvarea în rândurile următoare.