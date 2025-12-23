Acasă » Teste IQ » Test IQ | Doar un geniu poate observa ce număr se află în această imagine

Test IQ | Doar un geniu poate observa ce număr se află în această imagine

De: Irina Vlad 23/12/2025 | 08:40
Test IQ | Doar un geniu poate observa ce număr se află în această imagine

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Îți va pune la încercare vederea, dar și capacitatea de concentrare. Doar un geniu poate observa ce număr se află în această imagine. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă!

La o privire rapidă asupra imaginii de mai sus, dacă analizezi cu atenție fiecare detaliu, vei putea observa 3 cifre. Puzzle-urile vizuale reprezintă o metodă demonstrată științific de a stimula atât gândirea logică, cât și imaginația.

Atunci când încerci să rezolvi astfel de provocări, creierul își întărește conexiunile neuronale, iar memoria vizuală care este legată de forme, culori și modele va deveni mai eficientă

Test IQ | Doar un geniu poate observa numărul ascuns

Testul de astăzi poate să pară la prima vedere unul simplu, însă nu este. În linii mari, tot ce trebuie să faci este să analizezi atent imaginea prezentată și să îți dai seama care este numărul ascuns în bulina galbenă.

REZOLVARE: Dacă vă micșorați ochii, astfel încât să vedeți printre pleoape, puteți observa numărul ascuns în imaginea de mai sus. Ai reușit să-l identifici? Dacă da, felicitări! Numărul ascuns este 815.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

 

Test IQ | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascund 3 stele în ninsoarea liniștită din imagine!

Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum 6 secunde!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test IQ | Geniile adevărate văd unde se ascund cei 3 crocodili în această mulțime de dragoni, în doar 20 de secunde!
Teste IQ
Test IQ | Geniile adevărate văd unde se ascund cei 3 crocodili în această mulțime de dragoni, în…
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 13 secunde: Le puteți găsi pe toate? Foarte puțini o văd pe cea de-a treia
Teste IQ
Test de perspicacitate | 3 diferențe în 13 secunde: Le puteți găsi pe toate? Foarte puțini o văd…
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
Mediafax
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară...
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Gandul.ro
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
Digi24
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de...
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Mediafax
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
Digi24
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de...
Fenomenul „range anxiety” ar putea determina VW să doteze mașinile electrice cu motoare pe benzină
Promotor.ro
Fenomenul „range anxiety” ar putea determina VW să doteze mașinile electrice cu motoare pe benzină
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Gandul.ro
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de ...
Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de Revelion
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa ...
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa și Rareș Hopincă vin în studio
Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu
Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu
Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să ...
Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să plece cu trenul când a văzut
Vezi toate știrile
×