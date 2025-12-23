Test IQ | Doar un geniu poate observa ce număr se află în această imagine

CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Îți va pune la încercare vederea, dar și capacitatea de concentrare. Doar un geniu poate observa ce număr se află în această imagine. Ești pregătit? Dacă da, spor la treabă!

La o privire rapidă asupra imaginii de mai sus, dacă analizezi cu atenție fiecare detaliu, vei putea observa 3 cifre. Puzzle-urile vizuale reprezintă o metodă demonstrată științific de a stimula atât gândirea logică, cât și imaginația.

Atunci când încerci să rezolvi astfel de provocări, creierul își întărește conexiunile neuronale, iar memoria vizuală care este legată de forme, culori și modele va deveni mai eficientă

Test IQ | Doar un geniu poate observa numărul ascuns

Testul de astăzi poate să pară la prima vedere unul simplu, însă nu este. În linii mari, tot ce trebuie să faci este să analizezi atent imaginea prezentată și să îți dai seama care este numărul ascuns în bulina galbenă.

REZOLVARE: Dacă vă micșorați ochii, astfel încât să vedeți printre pleoape, puteți observa numărul ascuns în imaginea de mai sus. Ai reușit să-l identifici? Dacă da, felicitări! Numărul ascuns este 815.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

Test IQ | Numai cei cu ochi de vultur văd unde se ascund 3 stele în ninsoarea liniștită din imagine!

Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum 6 secunde!