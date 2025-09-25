TEST IQ | Doar 3% reușesc: Găsiți roșia ascunsă printre merele din imagine, în cel mult 6 secunde!

CANCAN.RO ți-a pregătit un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test IQ destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea prezentată și să îți dai seama unde stă ascunsă roșia printre multitudinea de mere. Testul nu este unul ușor, iar puțini sunt cei care găsesc răspunsul corect în doar câteva secunde.

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Acestea pot fi găsite sub diferite forme, precum, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau chiar iluzii optice, așa cum este cea pe care o prezentăm noi.

TEST IQ | Doar 3% reușesc

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În linii mari lucrurile sunt simple: în imaginea prezentată mai jos, printre multitudinea de mere, stă destul de bine ascunsă o roșie. Tot ce trebuie să faci este să îți dai seama unde este poziționată aceasta. Și timpul în care ai rezolvat testul este destul de relevant. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde.

Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Persoanele care nu au putut să deslușească testul IQ nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de teste. De asemenea, mai jos, vom dezvălui răspunsul corect.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

