Test IQ exclusiv pentru genii | Corectați 1 – 9 = 2, mutând un singur chibrit

De: Irina Vlad 16/11/2025 | 10:14
CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special. Ai la dispoziție o singură mișcare pentru a corecta ecuația 1 – 9 = 2. Crezi că te descurci? Dacă da, spor la gândit!

Astăzi îți prezentăm un test de inteligență care îți va pune la încercare abilitățile de geniu și creativitatea. Ce trebuie să faci? Mută un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 1 – 9 = 2. Pare simplu, însă este mai complex decât crezi.

Testele IQ sunt excelente pentru antrenarea gândirii critice, a rezolvării problemelor și a abilităților cognitive. Ele pot varia de la puzzle-uri simple la enigme complexe care necesită abordări inovatoare. Prin rezolvarea acestora, nu doar că îți vei antrena creierul, dar vei îmbunătăți și concentrarea, memoria și raționamentul logic.

În afară de distracție, aceste provocări sunt benefice pentru dezvoltarea personală și cognitivă. Fie că vorbim despre sudoku, crucigrame, rebusuri sau alte puzzle-uri logice, fiecare poate oferi o experiență educativă și captivantă. Provocarea de astăzi? Descoperă cum să transformi ecuația într-o afirmație corectă. Spor la gândit!

REZOLVARE: Ecuația 1 – 9 =2 este greșită. Pentru a o corecta, trebuie să muți un singur băț de chibrit. Prin urmare, folosește un băț de chibrit vertical de la cifra 9 (astfel încât să devină 5) și mută-l la cifra 1 (astfel încât 1 să devină 7) Ecuația corectă devine: 7 – 5 = 2.

Îi felicităm pe cei care au reușit să se încadreze în cele 30 de secunde și au reușit să descopere mutarea corectă. Cei care nu au reușit să rezolve provocarea de astăzi nu trebuie să își facă griji. AICI puteți exersa mai multe astfel de provocări, teste de inteligență, iluzii optice și teste de matematică.

×