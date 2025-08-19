Test IQ | Găsiți cele 3 diferențe dintre aceste două imagini. Geniile le descoperă în doar 18 secunde!

Dragi cititori, CANCAN.RO a pregătit un test de inteligență cu ajutorul căruia vă puteți dezvolta spiritul de observație. Mai sus, puteți vedea două imagini care par identice, însă există trei diferențe greu de sesizat. Mare atenție! Aveți doar 18 secunde la dispoziție să le identificați. Așadar, luați-vă câteva momente și concentrați-vă pentru a desluși provocarea, iar mai jos vom dezvălui și rezolvarea. Mult succes!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau imagini așa cum este aceasta. Inițial, au fost dezvoltate pentru a identifica elevii cu probleme de învățare din școli, însă odată cu trecerea timpului au fost îmbunătățite pentru a deservi și altor scopuri.

Test IQ: Care sunt cele 3 diferențe?

Testul de astăzi reprezintă o metodă bună de a vă măsura coeficientul de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție la detalii sporită și de o gândire ageră.

Totuși, testul de perspicacitate pe care îl propunem poate fi și distractiv. Priviți cele două imagini și porniți cronometrul! Ați reușit să observați cele 3 diferențe? Nu uitați că ați avut la dispoziție doar 18 secunde.

Rezolvare: Așa cum am precizat mai sunt, chiar dacă cele două fotografii par identice, în realitate, nu sunt. Există trei diferențe foarte greu de sesizat. În cazul în care nu le-ați observat, noi vă spunem unde sunt. Ei bine, una dintre diferențe o reprezintă poziția seminței verzi din partea stângă a cănii. De asemenea, dacă vă uitați cu atenție, puteți vedea că în a doua imagine, lipsește o bucată din salata verde. A treia diferență constă în diferența de grăsime pe care o au bucățile de bacon. Le regăsiți pe toate încercuite, în poza de mai jos, pentru a înțelege mai bine!

Îi felicităm pe cei care au găsit diferențele dintre cele două fotografii, mai ales dacă au reușit să le observe în doar 18 secunde. Persoanele care nu au deslușit testul de inteligență nu trebuie să își facă griji pentru că pot exersa cu mai multe astfel de provocări interesante.