TEST IQ | În această fotografie s-a strecurat o mare greșeală. Găsiți-o în maximum 5 secunde!

Testele de inteligență reprezintă jocuri logice care îți testează inteligența și gândirea critică. Aceste puzzle-uri îți stimulează creierul și îți testează abilitățile logice și analitice. Testele de inteligență sunt o modalitate foarte bună de a face antrenamente mentale eficiente. De asemenea, ele pot îmbunătăți funcțiile cognitive precum raționamentul logic, recunoașterea tiparelor, memoria și gândirea analitică.

Dacă ești în căutarea unui test de inteligență care îți poate stimula capacitatea de rezolvare a problemelor, memoria și concentrarea, atunci acest test de logică este pentru tine. Îl poți rezolva? Acest test de inteligență, prezentat sub forma unei imagini, îți va testa abilitățile vizuale și inteligența.

Care este greșeala din această fotografie

Testele de inteligență te pot ajuta să îți îmbunătățești capacitatea de gândire logică și să îți întăresc abilitățile de rezolvare a problemelor și, de asemenea, pot îmbunătăți memoria.

Imaginea de mai jos ilustrează un râu pe care navighează o gondolă. Deși la prima vedere totul pare perfect normal, nu este așa. Există o greșeală în imagine, iar doar cei cu atenție ridicată la detalii o pot observa în 5 secunde. Timpul începe acum! Privește imaginea cu atenție și vezi dacă poți observa ceva neobișnuit. Dacă ai un IQ ridicat și ești atent la detalii, vei observa ușor greșeala din imagine. Timpul trece repede, așa că grăbește-te!

Rezolvarea

Timpul a expirat. Felicitări celor care au găsit greșeala în 5 secunde! Sunteți printre cei 1% cu cea mai bună acuitate vizuală și inteligență. Pentru cei care încă nu au găsit greșeala – nu vă faceți griji, soluția este mai jos.

Greșeala din imagine este că gondolele se găsesc în Veneția, însă în imagine apare Turnul Eiffel – care se află în Paris, nu în Veneția.

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

* IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

* IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

* IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

* IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

* IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

