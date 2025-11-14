CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru matematicieni. Trebuie să rezolvi ecuația 20 + 30 x 0 + 1. Crezi că reușești să te încadrezi în timp? Ai la dispoziție 7 secunde. Spor la treabă!

Testele de IQ sunt instrumente simple pentru a vă testa inteligența și abilitățile de gândire critică. Dacă credeți că sunteți un expert în rezolvarea puzzle-urilor, atunci testați-vă IQ-ul și abilitățile de rezolvare a problemelor rezolvând această problemă matematică virală, pe care doar 3% dintre geniile cu IQ ridicat o pot rezolva în 7 secunde.

Mintea este exersată prin deslușirea acestor teste, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri sau ecuații matematice, așa cum este acesta. Nu mai stați pe gânduri și rezolvați ecuația!

Test IQ pentru matematicieni | Cât face 20 + 30 x 0 + 1 = ?

REZOLVARE: Pentru a rezolva ecuația 20 + 30 x 0 + 1 ai nevoie de cunoștințe primare de matematică. Operațiile de înmulțire și împărțire se efectuează primele, de la stânga la dreapta, în ordinea în care apar, urmate apoi de operațiile de adunare și scădere. Așadar, prima operație de înmulțire este 30 x 0 = 0. Ecuația devine 20 + 0 + 1 = 21.

Îi felicităm pe cei care au reușit să rezolve ecuația. Cei care nu au nimerit soluția din prima a testului de astăzi nu trebuie să își facă griji. AICI puteți exersa mai multe astfel de provocări, teste de inteligență, iluzii optice și teste de matematică.

