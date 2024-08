Test pentru GENII | Doar cei mai deștepți văd arcul asuns printre șuruburi în doar 5 secunde

Astăzi, Cancan.ro vă prezintă un nou test pentru genii. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faceți este să priviți cu atenție imaginea de mai sus și să găsiți locul în care se ascunde arcul printre toate aceste șuruburi. Este un test care vă va solicita atenția la detalii, dar și dexteritatea. Oare puteți să găsiți arcul în doar 5 secunde? Dacă nu reușiți să găsiți răspunsul corect, atunci noi vă sărim în ajutor. Iată mai jos rezolvarea!

Există o multitudine de teste de inteligență care pot fi rezolvate și în urma cărora se poate descoperi ce grad IQ deține un individ. Desigur, aceste teste IQ sunt recomandate și celor aflați la o vârstă foarte fragedă. Specialiștii în domeniul psihologiei recomandă să fie rezolvate astfel de teste de cei mici, pentru a-i ajuta să se dezvolte cognitiv. Multe dintre testele de inteligență conțin elemente precum cifre, litere, forme geometrice sau suprapuneri de obiecte. De data aceasta, Cancan.ro vă prezintă un test pentru genii în care trebuie să găsiți unde se ascunde arcul printre șuruburi. Imaginea de mai jos trebuie privită cu atenție. Oare unde se află arcul?

Vezi și Test IQ pentru genii | Aveți 5 secunde să găsiți animalul ascuns în poză

Vezi și Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți găsi ceasul ascuns în această poză, în maximum 9 secunde

Test pentru genii: unde se află arcul printre șuruburi?

Astfel de teste necesită o atenție sporită asupra detaliilor. Oare unde se ascunde arcul printre șuruburi? În imaginea prezentată mai sus se pot observa sute de șuruburi. Însă, printre acestea se află și un obiect care are, de altfel, o formă similară, dar care nu are aceeași utilitate. Și anume, un arc. Totodată, arcul are o nuanță foarte apropiată de cea a șuruburilor, aspect care îngreunează descoperirea sa. Dacă nu ați reușit să descoperiți arcul, atunci noi vă sărim în ajutor. Se află în partea de jos a imaginii, pe mijloc, încercuit cu roșu!

Vezi și Test de perspicacitate | Identificați toate cele 3 diferențe dintre aceste 2 imagini!

Vezi și Test de logică | Găsiți litera „intrusă” printre cifrele 5, în maximum 15 secunde