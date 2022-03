Ritmurile lui Theo Rose sunt dintre cele mai ascultate pe YouTube-ul românesc, piesele sale ajungând mereu în trending. Puțini știu, însă, cum a ajuns artista să cânte manele și să colaboreze cu cei mai “grei” artiști ai genului. CANCAN NEWS are detalii despre acest subiect.

Piesele lui Theo Rose au creat valuri de reacții în rândul fanilor, iar duetul ei cu Bogdan de la Ploiești a strâns aproape 100 de milioane de vizualizări, inclusiv datorită ritmului cu tentă orientală. Începutul în lumea manelelor pare să fi fost unul dificil pentru Theo Rose, care a simțit o eliberare când a lansat prima sa piesă alături de Jean de la Craiova, după mai multe încercări nereușite de stabilire în zona muzicii ușoare.

„Am zis că îmi bag picioarele și am scos prima mea manea cu Jean de la Craiova”



Artista îi critică pe conaționali pentru neasumarea faptului că ascultă manele, mai ales că nici dezvoltarea sa muzicală nu s-a desfășurat în acest spectru. Un alt factor important pentru Theo Rose a fost curajul insuflat de Alex Velea, pionier în ale “trapanelelor”.

“În România, asta a prins întotdeauna, eu nu știu dacă manelele au avut o perioadă în care să cadă. Au fost tot timpul, doar că nu întotdeauna oamenii și-au asumat în număr atât de mare că ascultă. E cumva și ipocrizie. Nici eu nu am crescut cu manele, ba dimpotrivă, tata a avut cumva și o tentă rasistă, înainte ca sora mea să se mărite cu un țigan.

Am încercat-o cu balade, am scos și folclor cu soră-mea și cred că nu era parte pe care să nu fi încercat-o.

M-am enervat atât de tare, încât când am zis că îmi bag picioarele și am scos prima mea manea cu Jean de la Craiova, m-am relaxat și am zis «Ia dați-vă, mă, naibii». Abia așteptam să pot să cânt chestia asta public, doar că, până la Velea, nu avea nimeni curajul!”, a povestit Theo Rose la “HappyFishTV”.

