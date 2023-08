Theo Rose și-a arătat sânii măriți în studiourile Pro TV. Toată lumea a sărit să o felicite. „Trăiască alăptatul”

Zilele acestea, Theo Rose le-a arătat fanilor de pe rețelele de socializare ce a făcut maternitate cu bustul ei. Imediat după ce a pus fotografia făcută la Vocea României, a primit o mulțime de comentarii și mai ales laude la adresa bustului generos.

Îmbrăcată precum Ciri din The Witcher, celebrul serial Netflix, vedeta de la PRO TV și-a arătat decolteul. După ani în care natura nu a ajutat-o foarte mult, nașterea și alăptarea lui Sasha Ioan au făcut-o să aibă cu ce să se mândrească, spunând:

„Poza care n-are cum să treacă neobservată. Vă rog să mă țineți așa pentru când s-or duce. Abia aștept să înceapă Vocea României”, a transmis pe Instagram.

Val de reacții după ce și-a expus sânii

Fanii n-aveau cum să nu puncteze, tot într-o notă comică, schimbarea evidentă care s-a produs la nivelul bustului artistei. Un internaut i-a spus chiar „Trăiască alăptatul!”. Redăm doar câteva dintre reacții:

„Să nu te prind că îți pui silicoane pe viitor. N-ai voie. Rămâi un exemplu de frumusețe naturală, divină, dar și un exemplu de putere pentru noi, astea cu sânii mici”, „Ce sâni mari ai”, „Ești ceva wow”, „Din păcate, sânii nu rămân după alăptat” și multe altele.

(CITEȘTE ȘI: Theo Rose nu se uită la bani atunci când vine vorba despre “copilașul său”. Angajatului nu i-a venit să creadă câți bani a primit de la actrița din „Clanul”. Șpagă faraonică lăsată la spălătoria auto)

Ce spunea Theo Rose despre sânii ei, înainte să devină mamă

La începutul relației sale cu Anghel Damian, respectiv în vara anului 2022, Theo Rose a acordat un interviu pentru CANCAN.RO, în care a vorbit și despre sânii ei. Vedeta le-a spus fanilor că vrea să-și cumpere sutien cu push-up pentru că nu are un bust generos, dar apoi a anunțat că a fost o glumă. Susține că nu este complexată de mărimea la sutien, dar în perioada liceului nu avea aceeași părere.

„Nu m-am gândit (la operație de augmentare mamară, n.r), că m-am simțit bine așa, am avut o perioadă în liceu când căutam sutiene cu push-up, să pară că am și eu ceva acolo, dar după aia mi-am dat eu seama că nu e vorba despre mărimea sânilor, contează mai mult alte chestii, am exploatat părțile celelalte și mi-a mers mai bine!”, spunea vedeta PRO TV, cu un an înainte să devină mamă.

(CITEȘTE ȘI: „Am doi bebeluși!” Theo Rose, anunțul momentului. „N-am dormit toată noaptea”)