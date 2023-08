„Am doi bebeluși!” Theo Rose, anunțul momentului. „N-am dormit toată noaptea”

Theo Rose are acum doi copii. Nu, nu este o glumă, vedeta a primit un pui de pisică, în urmă cu doar câteva zile, de la finii ei, de care s-a îndrăgostit de la prima vedere. I-a pus numele Sushi, iar inițial a crezut că micuța felină este blândă și cuminte, însă aseară și-a dat seama că lucrurile nu stau deloc așa. Pentru că vedeta obișnuiește să îi țină pe fanii ei la curent cu tot ce face, recent, pe pagina sa de Instagram le-a dezvăluit celor care o urmăresc că seara trecută nu a fost una deloc liniștită pentru ea.

Theo Rose a devenit „mamă” pentru un pui de pisică, pe care și l-a dorit enorm. Artista a fost extrem de bucuroasă în momentul în care a văzut-o pentru prima dată, însă pe parcurs a descoperit că viața alături de un animal de companie nu este tocmai ușoară.

Vedeta a povestit în mediul online că a avut o noaptea albă din pricina micuței feline, care avea chef de joacă în orele în care ea își dorea să se odihnească. Mai mult, cântăreața le-a dezvăluit celor care o urmăresc faptul că fiul său, Sasha, este foarte cuminte și nu își imagina că pisica va fi cea care îi va da bătăi de cap.

„Chiar am doi bebeluși, vă jur, deci n-am dormit toată noaptea. Legat oricum n-am dormit, dar în total să zicem 3 ore. Sasha n-are nicio treabă, el e cel mai cuminte copil doarme, se trezește o dată pe noapte, mănâncă, se mai trezește dimineața la 6 și ceva, deci n-am treabă cu copilul ăsta. Dar Sushi… m-a terorizat toată noaptea, dacă nu s-a urcat pe mine, m-a mușcat, m-a zgâriat, îți înfige ghearele alea, ea nu știe săraca, dacă nu m-a zgâriat, dacă nu am luat-o, am mutat-o de nu știu câte ori.

Numai pe la ceafa ea, pe la mărul meu sau la tălpi. E îngrijitor să te trezești cu o gheară înfiptă în talpă, e un reflex, ceva…”, a spus Theo Rose în mediul online.

Theo Rose: „Oare așa va fi viața mea în continuare?”

Nu este primul episod de acest gen prin care artista a trecut din pricina noului membru al familiei. Theo Rose s-a mai plâns zilele trecute internauților de programul aglomerat pe care îl are, dar și de faptul că nu se poate odihni suficient.

„Am ajuns acasă la 4 și ceva de dimineață. I-am dat să mănânce lui Sasha. Sushi dormea pe Anghel, pe gâtul lui. M-am demachiat, m-am spălat, să mă pun la somn. M-am pus la somn, după o oră m-am trezit. Nu că plângea Sasha… că plângea Sushi! Am dus-o la litieră, am adus-o înapoi, a adormit din nou pe Anghel. După încă o oră, plângea iar Sushi, îi era foame. Oare așa va fi viața mea în continuare? O să mă trezească ăștia din oră în oră?! Că dacă fac cu schimbul așa, tu o oră, eu o oră, la fix…”, a spus Theo Rose, pe Instagram.